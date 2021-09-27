西西帕斯换球鞋耽搁几分钟再惹争议

（波士顿路透电）希腊网球好手西西帕斯自美国公开赛的“洗手间暂停”事件后又有争议，他在拉沃尔杯虽然没有花几分钟上厕所，但因为球鞋问题又让比赛耽搁了几分钟。

欧洲队与世界队的较量在波士顿举行的拉沃尔杯展开，代表欧洲队出场的西西帕斯以6比3、6比4轻取澳大利亚的吉里奥斯。不过，他在第二盘开始不久后由于球鞋问题暂停比赛，他花了好几分钟绑上鞋带，然后又决定换一双球鞋比赛。原来的那双鞋子在室内地面上让西西帕斯穿得不太舒服。

虽然这场争议没有像美网那样发酵，但还是有欧洲体育评论员说：“我想对这双鞋的厂家来说这应该不是个好广告。我好奇吉里奥斯会不会说这样的话，‘这都要花八分钟吗？这是怎么回事？’”

比赛重新开始后，西西帕斯重新控制比赛，助欧洲队获得胜利。目前欧洲队以11比1遥遥领先世界队，西西帕斯与卢布列夫在双打中以6比7（8比10）、6比3、10比4逆转伊斯内尔／吉里奥斯。

梅德韦杰夫状态神勇

在其他比赛中，来自俄罗斯的新科美网冠军梅德韦杰夫状态神勇，以6比4、6比0横扫加拿大的沙波瓦洛夫，送出本项赛事历史上的第一个6比0。

这项为期三天的比赛将在今天结束，德国好手兹维列夫迎战加拿大的阿利亚西姆，梅德韦杰夫对战阿根廷的施瓦茨曼，西西帕斯则与美国的伊斯内尔展开对决。