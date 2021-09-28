半场连灌三球 炮兵轻取热刺

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月28日 5:00 AM

热刺的主力前锋凯恩本赛季至今未取得联赛进球，前天的失误更是造成炮兵攻入第三个进球。（路透社）
热刺的主力前锋凯恩本赛季至今未取得联赛进球，前天的失误更是造成炮兵攻入第三个进球。（路透社）

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英超北伦敦双雄“炮兵”阿申纳（Aresnal）与“热刺”托特纳姆（Tottenham）在英超赛场上交换命运，热刺在开季三连胜登上榜首后，前天客场1比3不敌炮兵，吞下三连败，阿申纳则在开季三连败，垫居榜末后，迎来三连胜，目前甚至凭借进球数的优势，在积分榜上超越同城死敌，领先热刺。

无独有偶的是，炮兵在开季的三场败战被对手灌了九球，而热刺近期的三连败，城门也九度失守。在当前的积分榜上，炮兵与热刺同积九分，净胜球同为负五球，不过炮兵的10个进球比热刺多了一球，暂列热刺之上，排名第10。

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