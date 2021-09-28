半场连灌三球 炮兵轻取热刺 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月28日 5:00 AM 热刺的主力前锋凯恩本赛季至今未取得联赛进球，前天的失误更是造成炮兵攻入第三个进球。（路透社） 字体大小: 小 中 大 英超北伦敦双雄“炮兵”阿申纳（Aresnal）与“热刺”托特纳姆（Tottenham）在英超赛场上交换命运，热刺在开季三连胜登上榜首后，前天客场1比3不敌炮兵，吞下三连败，阿申纳则在开季三连败，垫居榜末后，迎来三连胜，目前甚至凭借进球数的优势，在积分榜上超越同城死敌，领先热刺。无独有偶的是，炮兵在开季的三场败战被对手灌了九球，而热刺近期的三连败，城门也九度失守。在当前的积分榜上，炮兵与热刺同积九分，净胜球同为负五球，不过炮兵的10个进球比热刺多了一球，暂列热刺之上，排名第10。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 阿申纳 托特纳姆 英超 苏迪曼杯 中国小组赛两连胜 日本轻取埃及 早说