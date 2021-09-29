狂胜菲律宾91分 中国取得开门红

（安曼综合电）国际篮总女篮亚洲杯第一级别比赛前天（9月27日）于约旦首都安曼拉开战幕。在B组一场小组赛中，中国从开场就牢牢掌握局面，最终以143比52狂胜菲律宾，赢得本届赛会开门红。

面对实力有限的菲律宾，中国主教练许利民本场比赛有意进行不同阵容轮换，以期锻炼新人，同时调整、磨合队伍。开场，中国派出由韩旭、杨力维、王思雨、潘臻琦、张茹组成的首发阵容，她们利用篮下优势，迅速建立起15比5的领先，之后以35比17轻松拿下首节。次节再战，菲律宾尝试更多外线远投，但中国球员在实力上碾压对手，李缘和黄思静接连外线开火，一鼓作气打出22比7的攻击波。半场结束时，中国已手握40分的优势。

下半场中国并没有因为以大比分领先而松懈下来，菲律宾难以找到行之有效的应对办法。随着韩旭一记跳投，中国以108比38带着70分的巨大领先结束第三节，也将比赛提前带入练兵时间。最终中国以91分的巨大差距，成功打响第一炮。

本场比赛中国全部球员都有得分入账，其中八人得分上双，主力后卫杨力维砍下全场最高的21分还送出5次助攻和5次抢断。内线主力李月汝与韩旭发挥稳定，两人联手拿下35分。

许利民对球员发挥感到非常满意。他在赛后受访时表示，他们把本次亚洲杯赛当作一个非常重要的锻炼队伍的平台，希望努力解决队伍在东京奥运会上暴露的问题，同时给年轻队员提供更多锻炼和成长的机会。

在前天的其余三场比赛中，卫冕冠军日本以136比46横扫印度，台湾以65比76不敌澳大利亚，韩国以85比69战胜新西兰。