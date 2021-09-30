梅西迎来处子进球 圣日耳曼复仇曼市

巴黎圣日耳曼在上赛季欧冠半决赛遭曼市淘汰出局，昨天的小组赛，两队狭路相逢，阿根廷球星梅西攻入加盟圣日耳曼以来的首个进球，助球队取得一场漂亮的胜仗。

（巴黎综合电）欧洲冠军联赛昨天凌晨（新加坡时间）上演一场A组焦点战，在巴黎圣日耳曼（PSG）主场迎战曼市（Man City）的强强对话中，阿根廷球星梅西（Messi）攻入了加盟新东家以来的首个进球，助圣日耳曼以2比0获胜，报了上赛季遭曼市淘汰的一箭之仇。

上赛季欧冠半决赛，圣日耳曼在主客场遭曼市“双杀”，无缘争夺冠军。本赛季，两队冤家路窄，又被抽到了同一个小组。

前阵子缺席了两场法甲联赛的梅西此仗伤愈回归，第四次代表圣日耳曼上阵，与姆巴佩（Mbappe）和内马尔（Neymar）联袂首发，组成锋线“三叉戟”。面对昔日恩师瓜迪奥拉（Guardiola）率领的曼市，梅西迫切须要展现自己的能耐，助球队取得一场重要的胜仗。

第八分钟，姆巴佩底线传中，中场盖伊（Gueye）攻门得手，为圣日耳曼早早夺得领先优势。过后，曼市前锋斯特林（Sterling）和中场贝纳尔多·席尔瓦（Bernardo Silva）先后射中门框，显得极不走运。不过，已有黄卡在身的中场大将德布吕纳（De Bruyne）在上半场结束前脚踩盖伊小腿却没被罚下，也让曼市逃过一劫。

第74分钟，梅西在禁区外接获姆巴佩的妙传后劲射破关，不但为圣日耳曼锁定胜局，也让现场所有主队球迷陷入疯狂。

梅西：圣日耳曼会越来越好

梅西在赛后受访时说：“很高兴能够取得进球。我已经开始适应了新球队和新队友，只要我们（与内马尔和姆巴佩）多一些合作，就会越踢越好。”

“对球队来说，最重要的是赢得比赛。曼市是一支非常优秀的球队，是夺冠大热门，战胜他们将大大提升我们全队的信心。”

尽管输掉了比赛，但瓜迪奥拉还是为昔日爱将梅西进球感到高兴。

他说：“我祝愿梅西一切都好，希望他在圣日耳曼过得开心，因为我们曾一起在巴塞罗那（Barcelona）度过一段美好时光。”

谈到比赛，“瓜帅”说：“我们控制了战局，就是无法取得进球。足球就是这样，我无话可说，但我还是要赞扬球员们的顽强拼劲和表现。”

在A组的另一场比赛中，比甲球队布鲁日（Brugge）客场以2比1力挫德甲球队莱比锡（Leipzig），大爆冷门。

在经过两轮赛事后，圣日耳曼与布鲁日都是一胜一和得四分，分列小组前两位。曼市一胜一负得三分排名第三，莱比锡两仗皆墨排名垫底。