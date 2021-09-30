菲一代拳王帕克基奥退役

（马尼拉综合电）菲律宾一代拳王曼尼·帕克基奥昨天（9月29日）宣布结束职业拳击生涯，正式告别拳坛。

现年42岁的帕克基奥在社交媒体上发布视频，感谢全世界拳击迷对他的支持和爱戴，并称退役是十分艰难的决定。他说：“我从没想过这一天会到来，我将挂起拳击手套……再见了，拳击，谢谢你改变了我的生活，给我带来了希望，以及一个摆脱贫困的机会。因为你，我能够激励全世界的人。”

帕克基奥在视频中以“不可思议的成就”来回顾他的职业生涯，并表示自己最终还是“听见了终场的铃声”。

外号“小精灵”的帕克基奥是国际拳坛史上，唯一获得过八个级别世界冠军的职业拳手，共12次赢得世界冠军头衔。在26年的职业生涯中，他参加了72场职业拳击赛，战绩为62胜8负2和，其中39次击倒对手获胜，曾战胜过霍亚、库托、里奥斯等著名拳王，但在2015年对垒美国不败拳王梅韦瑟的一场焦点战中败下阵来。今年8月，帕克基奥在个人的最后一场职业赛中，输给了古巴的尤德尼斯·乌加斯。

作为菲律宾史上最知名的体育明星，帕克基奥在国内人气极高。

他之前投身政坛，两次当选众议员，2016年当选参议员。告别拳坛后，帕克基奥的下一个目标是希望能当选菲律宾总统。

本月19日，帕克基奥宣布接受菲律宾执政党民主—人民力量党的提名，在明年选举中竞选总统一职，并宣称：“如果我当选，将以正直、同理心和透明度来领导国家，无论是在拳击擂台上还是擂台下，我都是一名斗士。”

菲律宾将在明年5月举行全国和地方选举，届时将选出新一任总统、副总统、国会议员、地方行政长官和议员等。按照菲律宾宪法规定，总统任期为六年，不得连任。