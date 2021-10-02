3比2险胜丹麦中国挺进苏杯半决赛

两大羽毛球强国在苏迪曼杯复赛狭路相逢，中国在男单与男双中落败，在女单、女双和混双中胜出。3比2的比数让中国淘汰拥有奥运男单冠军安赛龙的丹麦，成功晋级半决赛。

苏迪曼杯

（万塔综合电）中国和丹麦两大羽毛球强国昨天在苏迪曼杯复赛狭路相逢。奥运男单冠军安赛龙领军的丹麦两度领先，但最终还是2比3不敌中国。中国涉险进入半决赛。

双方昨天首先在男双中对决，中国派出何济霆／周昊东，丹麦以拉斯姆森／索加德迎战。何济霆／周昊东以21比17先胜依据，之后丹麦组合21比16扳回一局。关键的第三局中，中国组合开局完美，11比7领先交换场地。然而易边后，场上风云突变，丹麦组合掀起反攻，他们在16比19落后时连得5分，以21比19翻盘，2比1逆转取胜，丹麦队以1比0领先。

之后是女单赛，中国派出奥运冠军陈雨菲，对阵世界排名第12的丹麦女将米娅。开赛后陈雨菲有些慢热，丹麦人迅速领跑。比分落后的陈雨菲努力反攻，曾一度以18比17反超。但陈雨菲没能乘胜追击，米娅连拿4分以21比17赢下这一局。

第二局陈雨菲以21比8速胜。决胜局中，陈雨菲很快7比1领先的，但米娅之后顽强追平比数。陈雨菲在关键时刻没有慌乱，在15平后连续得分重新确立优势，21比17赢下此局。她2比1逆转赢球，中国追平总比数。之后便是石宇奇与安赛龙的男单对决。这是两人的第三次较量，在两个月前的奥运会上，石宇奇就败在安赛龙拍下。

这场比赛石宇奇仍处下风，他只是在两局的开局阶段短暂领先。随着比赛的进行，安赛龙的进攻更犀利，他在速度上也明显快于石宇奇，他两局都是后程发力逐渐确立优势，以21比17、21比14直落两局获胜。丹麦队总比分以2比1再次领跑。

中国此时已无退路，但在关键的女双对决中，中国组合陈清晨／贾一凡优势明显。她们完全压制住丹麦的麦肯／萨拉。这场女双只用时39分钟，中国组合就以21比10、21比13连赢两局，两队总比数战和。

最后的混双成为决胜战，中国拥有奥运冠军、“黄鸭”组合王懿律／黄东萍，他们的对手则是克里蒂安森／亚历珊德拉。开赛后黄鸭组合略显紧张，3比9落后。逐渐稳住情绪后黄鸭组合开始反攻，双方站成18平后，黄鸭组合连得3分，21比18先胜一局。

第二局两对组合打得依旧胶着，领先权几次易主，在8比10落后时黄鸭组合连得7分一举确立优势。之后他们没有给对手反攻的机会，21比12再胜，以2比0拿下比赛，中国队以3比2逆转淘汰丹麦队。

在另一场复赛对决中，韩国同样以3比2涉险战胜泰国。这样，中国和韩国将在半决赛中对决。