亚洲乒乓球锦标赛 我国乒乓女双男双挺进亚锦赛八强

新加坡女双林叶／王歆茹和男双周哲宇／马昆廷昨天在卡塔尔亚洲乒乓球锦标赛的双打赛中皆取得两场胜利，今天下午将展开八强角逐，争夺四强资格。

新加坡女队在卡塔尔亚洲乒乓球锦标赛团体赛收获铜牌后，林叶和队友王歆茹昨天一日双赛，连续取得两场胜利后，晋级女双复赛。

世界排名第61位的林叶和第193位的王歆茹昨天在女双32强赛以3比0（11比9、11比5、11比6）打败哈萨克斯坦的扎乌列斯／萨维诺兹后，休息几个小时再出战16强赛，虽然遭到泰国组合维拉坎／潘缇塔的顽强抵抗，但还是以3比2（11比6、9比11、11比6、7比11、11比3）收下胜利。

林叶和王歆茹今天将与来自台湾的郑先知／刘馨尹争夺半决赛资格。

我国另一支女双组合魏睿萱／周靖祎在32强战以3比0（11比2、11比5、11比6）打败蒙古的多尔金祖／波罗尔丁后，16强赛以0比3（4比11、6比11、5比11）不敌韩国的田志希／申裕斌，无缘复赛。

在男双赛场上，新加坡队同样一喜一忧，世界排名第180位的周哲宇和第416位的马昆廷发挥出色，连续挑落伊拉克和台湾的劲敌，闯进八强之林。

男队教练高宁接受在《联合早报》采访时说：“哲宇和小马在打伊拉克的对手时，3比0获胜发挥正常，因为对手不是很强。然后耀恩和劭恒在对垒日本组合时2比3输了，日本双打一直都很不错，2比3输掉有些可惜，可是他们尽力了。”

周哲宇和马昆廷在男双32强赛以3比0（11比8、11比7、11比5）击败伊拉克组合安沃／兹阿尔，随后在16强战以3比2（7比11、12比10、11比7、8比11、11比8）逆转险胜台湾男双陈建安／黄彦诚。

他们将在复赛迎战印度男双萨拉特和萨提延。

另一支我国男双冯耀恩／蔡劭恒则挑战日本的吉村和弘／木造勇人失败，以2比3（7比11、11比9、11比9、8比11、4比11）止步32强。

本届亚锦赛共有男女团体赛、男女单打、男女双打和混合双打七个项目，新加坡队已结束团体赛的征程，女队与香港共享铜牌，冠亚军分别属于日本和韩国。男队则在第五名争夺战中不敌伊朗，获得第六名。韩国男队夺得冠军，亚军则归台湾，印度和日本分获季军。