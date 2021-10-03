3比0打败韩国 中国距离卫冕仅一步之遥

小组赛和复赛吃下两连败的中国男单石宇奇昨天终于重回胜轨，在苏迪曼杯羽毛球混合团体赛半决赛逆转战胜韩国第一男单许侊熙，帮助球队取得关键的一分。

在这场竞争激烈的比赛中，中国以3比0大比分打败韩国。

男单是两队的关键战役，世界排名第10位的石宇奇自伤愈归来后状态不如以往，在小组赛不敌来自泰国的三届世青赛冠军昆拉武特后，前天也败给丹麦的新科奥运冠军安赛龙。对手许侊熙则是在东京奥运会打败世界第一日本的桃田贤斗后，在小组赛和复赛分别击败“台湾一哥”周天成和昆拉武特，手感火热。