3比0打败韩国 中国距离卫冕仅一步之遥 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈芷馨 发布 / 2021年10月3日 5:00 AM 石宇奇在男单赛获胜，助中国队打进决赛。（新华社） 字体大小: 小 中 大 小组赛和复赛吃下两连败的中国男单石宇奇昨天终于重回胜轨，在苏迪曼杯羽毛球混合团体赛半决赛逆转战胜韩国第一男单许侊熙，帮助球队取得关键的一分。在这场竞争激烈的比赛中，中国以3比0大比分打败韩国。男单是两队的关键战役，世界排名第10位的石宇奇自伤愈归来后状态不如以往，在小组赛不敌来自泰国的三届世青赛冠军昆拉武特后，前天也败给丹麦的新科奥运冠军安赛龙。对手许侊熙则是在东京奥运会打败世界第一日本的桃田贤斗后，在小组赛和复赛分别击败“台湾一哥”周天成和昆拉武特，手感火热。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 已接种疫苗英超球员 现可前往 “红色名单” 国家比赛 新电信获得F1本地转播权