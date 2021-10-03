遭埃弗顿逼和 曼联主场再次掉分 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月3日 5:00 AM 曼联前锋马夏尔（右）劲射破关，埃弗顿两名后卫米纳（中）和戈弗雷拦截不及。（路途社） 字体大小: 小 中 大 “红魔”曼联（Man Utd）在昨天举行的英超中，只能以1比1踢和“太妃糖”埃弗顿（Everton），连续第二场联赛在主场掉分。上周的联赛，曼联也在老特拉福德球场坐阵，结果以0比1不敌阿斯顿维拉（Aston Villa），本赛季首次在英超吃下败仗。红魔昨天的首发阵容颇让人惊讶，主帅索斯加尔（Solskjaer）将葡萄牙球星“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）和法国中场大将波格巴（Pogba）放在板凳席上，今夏重金加盟的英格兰翼将桑乔（Sancho）也没有进入首发阵容。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 曼联 英超 埃弗顿 马夏尔 已接种疫苗英超球员 现可前往 “红色名单” 国家比赛 新电信获得F1本地转播权