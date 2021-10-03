遭埃弗顿逼和 曼联主场再次掉分

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月3日 5:00 AM

曼联前锋马夏尔（右）劲射破关，埃弗顿两名后卫米纳（中）和戈弗雷拦截不及。（路途社）
曼联前锋马夏尔（右）劲射破关，埃弗顿两名后卫米纳（中）和戈弗雷拦截不及。（路途社）

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“红魔”曼联（Man Utd）在昨天举行的英超中，只能以1比1踢和“太妃糖”埃弗顿（Everton），连续第二场联赛在主场掉分。

上周的联赛，曼联也在老特拉福德球场坐阵，结果以0比1不敌阿斯顿维拉（Aston Villa），本赛季首次在英超吃下败仗。

红魔昨天的首发阵容颇让人惊讶，主帅索斯加尔（Solskjaer）将葡萄牙球星“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）和法国中场大将波格巴（Pogba）放在板凳席上，今夏重金加盟的英格兰翼将桑乔（Sancho）也没有进入首发阵容。

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