遭埃弗顿逼和 曼联主场再次掉分

“红魔”曼联（Man Utd）在昨天举行的英超中，只能以1比1踢和“太妃糖”埃弗顿（Everton），连续第二场联赛在主场掉分。

上周的联赛，曼联也在老特拉福德球场坐阵，结果以0比1不敌阿斯顿维拉（Aston Villa），本赛季首次在英超吃下败仗。

红魔昨天的首发阵容颇让人惊讶，主帅索斯加尔（Solskjaer）将葡萄牙球星“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）和法国中场大将波格巴（Pogba）放在板凳席上，今夏重金加盟的英格兰翼将桑乔（Sancho）也没有进入首发阵容。