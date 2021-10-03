新电信获得F1本地转播权

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月3日 5:00 AM

本地F1迷将能够通过新电信体育频道，继续观看F1赛事。（法新社）
本地F1迷将能够通过新电信体育频道，继续观看F1赛事。（法新社）

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拥有世界一级方程式赛车（F1）本地转播权的Fox体育亚洲台遭母公司迪士尼撤离新加坡后，新电信（Singtel）已成功获得转播权，赛车迷终于可以放下心来。

Fox体育台在本月1日撤离东南亚地区，令许多F1、网球和高尔夫球迷感到沮丧。

新电信昨天捎来好消息，所有订阅世界体育（World Sports）、综艺（Variety）和终极（all Value and Ultimate）配套的用户都可以在mio Sports 2（Ch 112）继续观看本赛季剩余和2022年所有F1赛事，无需缴交额外费用。

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