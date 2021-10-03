新电信获得F1本地转播权 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月3日 5:00 AM 本地F1迷将能够通过新电信体育频道，继续观看F1赛事。（法新社） 字体大小: 小 中 大 拥有世界一级方程式赛车（F1）本地转播权的Fox体育亚洲台遭母公司迪士尼撤离新加坡后，新电信（Singtel）已成功获得转播权，赛车迷终于可以放下心来。Fox体育台在本月1日撤离东南亚地区，令许多F1、网球和高尔夫球迷感到沮丧。新电信昨天捎来好消息，所有订阅世界体育（World Sports）、综艺（Variety）和终极（all Value and Ultimate）配套的用户都可以在mio Sports 2（Ch 112）继续观看本赛季剩余和2022年所有F1赛事，无需缴交额外费用。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 遭埃弗顿逼和 曼联主场再次掉分 已接种疫苗英超球员 现可前往 “红色名单” 国家比赛