炮兵踢和海鸥 三连胜终结

（布赖顿综合电）进攻无力与对手布赖顿（Brighton）0比0踢和，“炮兵”阿申纳（Arsenal）三连胜遭终结，主帅阿特塔（Arteta）称球队的表现不赢球是应该的。

本场比赛炮兵后防线漏洞百出，共给“海鸥”布赖顿创造了21次的攻门机会，但庆幸的是后者只有两次射正。阿申纳这边全场则仅有八次攻门机会，奥巴梅杨（Aubameyang）上半场的一记头球攻门运气欠佳，击中门柱。

布赖顿积分榜排第五位

阿特塔赛后形容，奥巴梅杨的那次头球是全场唯一的空档机会。“很遗憾，那个球没进。我不认为我们应该赢得这场比赛，我们必须接受今天拿下平局的这一事实，并提高我们的表现。”

他也补充说：“我们没有做出足够正确的决定，每次在我们发起反击，在有空档创造出射门机会的时候，我们都做得不够好，我们需要在这一方面多努力。”

“我们在过去的五场比赛中丢了一个球，这是一个非常积极的信号……做得好的地方，我们需要继续保持，而那些做得不好的地方，我们需要改进。”

在比赛最后阶段做出一次关键扑救的炮兵门将拉姆斯代尔（Ramsdale）说：“这是一场艰难的比赛，他们让比赛变得艰难，我们必须把荣誉归功于他们。”

“我们必须解决这个问题，我们必须在控球时表现得更镇定，更有力度，让对手更难对付。”

这是自1982年以来，布赖顿首次在英超联赛积分榜上领先炮兵。

七轮过后，布赖顿以4胜2和1负积14分排名英超积分榜第五位，炮兵则是以3胜1和3负积10分排名第九。