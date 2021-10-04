不敌体马面对下课质疑 巴塞主帅称仍获球会主席支持 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月4日 5:00 AM 离开诺坎普后，苏亚雷斯首次在面对旧主巴塞罗那的比赛进球。（法新社） 字体大小: 小 中 大 昨天凌晨0比2再败给体育马德里（Atletico Madrid），西班牙甲级联赛传统豪门巴塞罗那（Barcelona）在最近六场比赛只有一胜，主帅科曼（Koeman）的帅位岌岌可危，不过这名荷兰籍主帅宣称仍得到球会主席拉波尔塔（Laporta）的支持。在体马的万达球场，面对巴塞这支过去西甲众队闻风丧胆的对手，体马凭借勒马尔（Lemar）与苏亚雷斯（Suarez）的进球，轻松以2比0取胜，这也是苏亚雷斯这名乌拉圭前锋自去年离开诺坎普后，首次在对垒旧主的比赛进球。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 巴塞罗那 科曼 苏亚雷斯 西甲 3比1力克日本 中国卫冕苏杯 日本胜中国 完成五连冠