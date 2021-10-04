不敌体马面对下课质疑 巴塞主帅称仍获球会主席支持

昨天凌晨0比2再败给体育马德里（Atletico Madrid），西班牙甲级联赛传统豪门巴塞罗那（Barcelona）在最近六场比赛只有一胜，主帅科曼（Koeman）的帅位岌岌可危，不过这名荷兰籍主帅宣称仍得到球会主席拉波尔塔（Laporta）的支持。

在体马的万达球场，面对巴塞这支过去西甲众队闻风丧胆的对手，体马凭借勒马尔（Lemar）与苏亚雷斯（Suarez）的进球，轻松以2比0取胜，这也是苏亚雷斯这名乌拉圭前锋自去年离开诺坎普后，首次在对垒旧主的比赛进球。