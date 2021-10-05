勇士前锋威金斯 已接种冠病疫苗 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月5日 5:00 AM 威金斯此前一直对接种冠病疫苗持抗拒态度。（法新社） 字体大小: 小 中 大 美国职业篮球赛（NBA）金州勇士（Golden State Warriors）主帅克尔（Kerr）前天透露，该队前锋威金斯（Wiggins）已经接种冠病疫苗，出战新赛季NBA主场比赛不再有障碍。勇士队主场设在旧金山，而旧金山公共卫生部门日前宣布，所有12岁以上人士都需要接种疫苗，才可以参加室内活动。威金斯此前一直对接种疫苗持抗拒态度，甚至以宗教原因申请疫苗豁免，但没有获得批准。如果坚持不接种的话，新赛季他将无法参加勇士主场比赛，甚至无法在旧金山与球队一同训练。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国职业篮球赛 NBA 丹麦日本印尼韩国拦路 中国汤杯尤杯争冠不易 曾与冠病感染者接触 伦敦马拉松男子冠军冲线后就隔离