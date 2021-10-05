勇士前锋威金斯 已接种冠病疫苗

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月5日 5:00 AM

威金斯此前一直对接种冠病疫苗持抗拒态度。（法新社）
威金斯此前一直对接种冠病疫苗持抗拒态度。（法新社）

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美国职业篮球赛（NBA）金州勇士（Golden State Warriors）主帅克尔（Kerr）前天透露，该队前锋威金斯（Wiggins）已经接种冠病疫苗，出战新赛季NBA主场比赛不再有障碍。

勇士队主场设在旧金山，而旧金山公共卫生部门日前宣布，所有12岁以上人士都需要接种疫苗，才可以参加室内活动。威金斯此前一直对接种疫苗持抗拒态度，甚至以宗教原因申请疫苗豁免，但没有获得批准。如果坚持不接种的话，新赛季他将无法参加勇士主场比赛，甚至无法在旧金山与球队一同训练。

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