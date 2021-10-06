英格兰征召亚伯拉罕和奇尔韦尔入队

（伦敦综合电）意甲球会罗马（Roma）前锋亚伯拉罕（Abraham）和英超劲旅切尔西（Chelsea）左卫奇尔韦尔（Chilwell）前天被征召进入英格兰队，备战即将来临的世界杯欧洲区外围赛。

这是亚伯拉罕自去年11月以来首次进入英格兰队。24岁的他在8月份以3400万英镑（约6280万新元）从切尔西转会到罗马后状态一直很好，在莫里尼奥（Mourinho）手下共出场了10次，攻入四球。

切尔西右卫詹姆斯（James）受伤后，与他同队的奇尔韦尔获得英格兰主帅索思盖特（Southgate）征召。

在切尔西败给曼市（Man City）的英超联赛中，21岁的詹姆斯因脚踝受伤被迫离场。他不只错过了在都灵败给尤文图斯（Juventus）的欧洲冠军联赛小组赛，也无缘参与球队战胜南安普敦（Southampton）的英超联赛。

英格兰足总在声明中写道：“奇尔韦尔和亚伯拉罕已经入选英格兰队的世界杯外围赛阵容。除了詹姆斯因伤不能出场之外，所有球员都会在周二（当地时间）前往圣乔治公园的训练基地报到。”

位于I组的“领头羊”英格兰本周末将在客场迎战安道尔，之后将在主场温布里球场对战匈牙利，如果都能获胜，将获得明年卡塔尔世界杯正赛资格。经过六轮角逐，英格兰目前以16分暂居I组榜首，领先第二的阿尔巴尼亚四分。