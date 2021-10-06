若因未接种缺席比赛 欧文每场扣薪38万美元

美国职业篮球赛（NBA）联盟前天与球员工会就因为未接种冠状病毒疫苗而错过比赛的减薪问题达成一致，如果球员因此缺阵，每场比赛将被扣除该赛季薪水的0.11％。

NBA联盟对于球员是否注射疫苗并无明文规定，但美国各地政府对于疫苗的规定各异，如纽约就禁止未接种疫苗的人士进入大型室内场所。布鲁克林网（Brooklyn Nets）的主场在纽约，如果该队球星欧文（Irving）坚持不接种疫苗，就不能参加新赛季常规赛的41场主场战役。根据前天的协议，他每场比赛将损失38万1000美元（约51万新元）。