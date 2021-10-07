世界杯南美洲区外围赛 巴西要尽快确定正赛席位 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月7日 5:00 AM 上个月的世界杯南美洲区外围赛，阿根廷中场迪玛利亚（右）试图带球越过巴西后卫桑德罗的防守。这场比赛只进行了五分钟就被中止，引起了轩然大波。（法新社） 字体大小: 小 中 大 巴西将在接下来两周进行三场世界杯南美洲区外围赛，希望走出上个国际赛期的混乱，拿下三连胜，确定2022年卡塔尔世界杯正赛席位。世界杯南美洲区外围赛目前已过九轮，少赛一轮的“桑巴军团”以全胜战绩排名第一，如果再取得三场胜利，便能确定提前出线晋级。效力于尤文图斯（Juventus）的巴西后卫亚历克斯·桑德罗（Alex Sandro）说：“显然，能够越快出线就越好。每场比赛我们都是抱着赢得胜利的心态去踢，尽我们最大的努力，做我们该做的事。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 巴西 世界杯南美洲区外围赛 委内瑞拉 欧文缺席网队首日主场训练 NBA前球星加索尔宣布退役