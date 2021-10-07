世界杯南美洲区外围赛 巴西要尽快确定正赛席位

巴西将在接下来两周进行三场世界杯南美洲区外围赛，希望走出上个国际赛期的混乱，拿下三连胜，确定2022年卡塔尔世界杯正赛席位。

世界杯南美洲区外围赛目前已过九轮，少赛一轮的“桑巴军团”以全胜战绩排名第一，如果再取得三场胜利，便能确定提前出线晋级。

效力于尤文图斯（Juventus）的巴西后卫亚历克斯·桑德罗（Alex Sandro）说：“显然，能够越快出线就越好。每场比赛我们都是抱着赢得胜利的心态去踢，尽我们最大的努力，做我们该做的事。”