世界杯南美洲区外围赛 巴西要尽快确定正赛席位

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月7日 5:00 AM

上个月的世界杯南美洲区外围赛，阿根廷中场迪玛利亚（右）试图带球越过巴西后卫桑德罗的防守。这场比赛只进行了五分钟就被中止，引起了轩然大波。（法新社）
上个月的世界杯南美洲区外围赛，阿根廷中场迪玛利亚（右）试图带球越过巴西后卫桑德罗的防守。这场比赛只进行了五分钟就被中止，引起了轩然大波。（法新社）

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巴西将在接下来两周进行三场世界杯南美洲区外围赛，希望走出上个国际赛期的混乱，拿下三连胜，确定2022年卡塔尔世界杯正赛席位。

世界杯南美洲区外围赛目前已过九轮，少赛一轮的“桑巴军团”以全胜战绩排名第一，如果再取得三场胜利，便能确定提前出线晋级。

效力于尤文图斯（Juventus）的巴西后卫亚历克斯·桑德罗（Alex Sandro）说：“显然，能够越快出线就越好。每场比赛我们都是抱着赢得胜利的心态去踢，尽我们最大的努力，做我们该做的事。”

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