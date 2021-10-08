世界杯欧洲区外围赛 德国主场战罗马尼亚 前锋维尔纳表现成关键 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月8日 5:00 AM 维尔纳在最近三次代表德国队出赛都取得进球。（法新社） 字体大小: 小 中 大 只要在本地时间明天凌晨主场对垒罗马尼亚，以及在下周二凌晨客场对垒北马其顿的2022年卡塔尔世界杯欧洲区J组外围赛摘下胜果，德国战车就有机会提前两轮驶入明年的卡塔尔世界杯正赛。在目前的J组积分榜上，德国以15个积分领先排名第二的亚美尼亚四分，比排名第三的罗马尼亚多了五分。根据赛制，小组排名第一的球队将直接晋级正赛，第二名球队则得通过附加赛争夺正赛资格。包括明晨的比赛，J组还有四轮比赛待进行。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 2022年世界杯足球赛 德国 罗马尼亚 维尔纳 世界杯欧洲区外围赛 净债务高达6亿7500万欧元 巴塞罗那财政状况触目惊心 印第安维尔斯气候干燥 西西帕斯：上厕所次数会减少