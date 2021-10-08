世界杯欧洲区外围赛 德国主场战罗马尼亚 前锋维尔纳表现成关键

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月8日 5:00 AM

维尔纳在最近三次代表德国队出赛都取得进球。（法新社）
维尔纳在最近三次代表德国队出赛都取得进球。（法新社）

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只要在本地时间明天凌晨主场对垒罗马尼亚，以及在下周二凌晨客场对垒北马其顿的2022年卡塔尔世界杯欧洲区J组外围赛摘下胜果，德国战车就有机会提前两轮驶入明年的卡塔尔世界杯正赛。

在目前的J组积分榜上，德国以15个积分领先排名第二的亚美尼亚四分，比排名第三的罗马尼亚多了五分。根据赛制，小组排名第一的球队将直接晋级正赛，第二名球队则得通过附加赛争夺正赛资格。包括明晨的比赛，J组还有四轮比赛待进行。

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