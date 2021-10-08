沙特财团收购纽卡斯尔出现转机

沙特财团收购英超老牌劲旅纽卡斯尔出现转机，这桩交易即将完成，有望近期正式官宣。

据多家媒体报道，贝因体育（beIN Sports）在一份电子邮件声明中称：“我们已经被告知，沙特阿拉伯对贝因体育四年半的禁令将很快撤销。”

“沙特找到我们，希望解决我们之间的法律纠纷。其中也包括事关10亿美元（约合13亿6000万新元，1美元兑1.36新元，下同）的投资仲裁。”