沙特财团收购纽卡斯尔出现转机

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月8日 5:00 AM

9月17日，沙特王储本·萨勒曼（中）与卡塔尔国家元首塔米姆（左）以及阿联酋国家安全顾问塔农·阿勒纳希安在非正式场合合照。（法新社）
9月17日，沙特王储本·萨勒曼（中）与卡塔尔国家元首塔米姆（左）以及阿联酋国家安全顾问塔农·阿勒纳希安在非正式场合合照。（法新社）

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沙特财团收购英超老牌劲旅纽卡斯尔出现转机，这桩交易即将完成，有望近期正式官宣。

据多家媒体报道，贝因体育（beIN Sports）在一份电子邮件声明中称：“我们已经被告知，沙特阿拉伯对贝因体育四年半的禁令将很快撤销。”

“沙特找到我们，希望解决我们之间的法律纠纷。其中也包括事关10亿美元（约合13亿6000万新元，1美元兑1.36新元，下同）的投资仲裁。”

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