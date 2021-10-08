沙特财团收购纽卡斯尔出现转机 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月8日 5:00 AM 9月17日，沙特王储本·萨勒曼（中）与卡塔尔国家元首塔米姆（左）以及阿联酋国家安全顾问塔农·阿勒纳希安在非正式场合合照。（法新社） 字体大小: 小 中 大 沙特财团收购英超老牌劲旅纽卡斯尔出现转机，这桩交易即将完成，有望近期正式官宣。据多家媒体报道，贝因体育（beIN Sports）在一份电子邮件声明中称：“我们已经被告知，沙特阿拉伯对贝因体育四年半的禁令将很快撤销。”“沙特找到我们，希望解决我们之间的法律纠纷。其中也包括事关10亿美元（约合13亿6000万新元，1美元兑1.36新元，下同）的投资仲裁。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 沙特阿拉伯 纽卡斯尔 卡塔尔 净债务高达6亿7500万欧元 巴塞罗那财政状况触目惊心 印第安维尔斯气候干燥 西西帕斯：上厕所次数会减少