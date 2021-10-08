净债务高达6亿7500万欧元 巴塞罗那财政状况触目惊心

在前主席巴托梅乌任期中，巴塞罗那动辄大手笔引援，高薪与老将签订长期合约，几乎导致球队破产。这也使得巴塞无力在今夏留下梅西。

（巴塞罗那综合电）深陷财政危机的西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）前天公布了球会审计情况，由于大手笔引援和高薪续约队内元老，巴塞的净债务在短短五年间由800万欧元（约1256万新元，1欧元约1.57新元，下同）飙升至6亿7500万欧元。球会总裁雷弗特（Reverter）表示，如果巴塞是一家私人企业，早在今年3月就已经破产。

今夏续约梅西（Messi）失败，揭露了巴塞窘迫的财政状况。审计报告的数字更是让人触目惊心。在2016-17赛季，巴塞的净债务只有800万欧元，到了2020-21赛季，已经飙升至6亿7500万欧元。

签大牌时不顾财政状况

同样触目惊心的还有巴塞工资总额，2016-17赛季，巴塞工资总额为4亿7100万欧元，到了上赛季，已经上升到了7亿9300万欧元。雷弗特承认，与巴塞相似规模的球会，工资总额往往只有巴塞的50%到70%。而且在巴塞，年长的球员拥有长期合同，而且年薪越来越高，年轻球员却是短期合同，这完全颠倒了。

雷弗特还举出了前任管理层如何破坏巴塞财政状况的具体例子。他说：“我们有一种感觉，当巴塞签下球员时，他们（上届董事会）并不知道是否真的有钱可以签下这名球员。

“格里耶兹芒（Griezmann）就是这种情况，签约当晚，他们意识到没有钱可以用来支付，紧急寻找了一笔8500万欧元的贷款来支付这笔费用。那天晚上他们找了一个基金，而这是需要开户佣金的。”

“科蒂尼奥（Coutinho）的转会耗资1亿2000万欧元，最终增加了1660万欧元的财务成本，他们在不确定能不能付钱的情况下，就签字做出转会决定。”

需要五年时间走出泥潭

巴塞前会长巴托梅乌（Bartomeu）在去年10月宣布辞职，拉波尔塔（Laporta）在今年3月的选举中胜出，第二次担任巴塞会长。雷弗特表示，在拉波尔塔上任时，巴塞已经濒临破产，因为“几乎没有收入”，球会当时“付工资都有困难。”

他说：“如果我们是一家私人公司的话，我们早就被解散了。今年3月时，我们在技术上已经破产了。只是因为我们是一个体育总会，所以我们可以进行债务重组。”

格里耶兹芒、科蒂尼奥、登贝莱等人的高价转会都已经证明是失败，因为财政状况糟糕，巴塞罗那今夏在梅西愿意大幅减薪的情况下，也无法完成续约，最终只能看着这位队史最佳球员离队。雷弗特表示，巴塞需要五年时间，才能走出上任管理层所造就的泥潭，不过无论如何，巴塞都不会从会员制球会转变为股份制球会。

对于是否起诉巴托梅乌问题，雷弗特说：“在得出调查结论后，我们将决定什么样的行动是最合适的。我们的法律部门会告诉我们该怎么做。这不是我们现在能说的，尤其是我作为一个俱乐部的行政人员。调查的工作还没有完成，很多证据都没有。当我们完成调查后，我们将看看要做出什么决定。”