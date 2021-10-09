沙特财团成功收购 纽卡斯尔立志10年英超夺冠

沙特公共投资基金成功收购纽卡斯尔后将拥有这个英超球会80%的股份，剩余股份由两家合作伙伴斯塔维利家族和鲁本家族平分。纽卡斯尔球会新主席亚希尔说，他们将投入大笔资金壮大球队阵容，目标是要在10年内让纽卡斯尔成为英超冠军。

（纽卡斯尔综合电）在获得英超联盟的批准后，沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）昨天以3亿英镑（约5亿6000万新元，1英镑兑1.88新元，下同）完成对纽卡斯尔球会（Newcastle）的收购，使英超联赛再添一家“超级土豪球会”。

这次收购让沙特公共投资基金拥有纽卡斯尔球会80%的股权，剩余股份由两家合作伙伴斯塔维利家族和鲁本家族平分。据英国媒体此前报道，沙特公共投资基金的资产达到3200亿英镑，超越由阿联酋财团撑腰的曼市（Man City），成为英超最富有的球会。

沙特公共投资基金其实在去年4月就展开了对纽卡斯尔的收购，但在双方达成初步协议后，交易却因为转播纠纷而被迫搁置。这一问题本周获得解决，因此沙特公共投资基金的收购计划也得以再次启动。

沙特公共投资基金管理人亚希尔（Yasir）将成为纽卡斯尔球会新主席，他说：“我们很高兴能成为纽卡斯尔球会的新老板。纽卡斯尔是英格兰最著名的球会之一，我们很感谢球迷对我们的支持，也希望能与他们一起合作，将球会带上最高峰。”

亚希尔表示，他们将投入大笔资金壮大球队阵容，目标是要在10年内让纽卡斯尔成为英超冠军。

纽卡斯尔球会董事之一的阿曼达·斯塔维利（Amanda Staveley）则在声明上说：“这是一项长期的投资，我们与球迷有着一致的目标，希望创造一支能持续争夺主要奖杯的球队，赢得全球荣誉。”

随着这次收购的完成，在2007年入主纽卡斯尔的阿什利（Mike Ashley）将离开。自他成为老板后，“喜鹊”不仅没有赢得任何冠军，还被降级两次。

本赛季英超在经过七轮赛事后，纽卡斯尔仍未尝胜绩，目前以三和四负积三分的战绩排名第18位。主帅布鲁斯（Bruce）承认，在球会易主后，他很可能会被解雇。

据媒体报道，曾执教过切尔西的莫里尼奥（Mourinho）、孔特（Conte）和兰帕德（Lampard）都是纽卡斯尔潜在的新主帅人选。

本地球迷：

期待纽卡斯尔接下来的发展

此前，新加坡商人罗弥伦和罗尔伟堂兄弟与中国女商人沈屮(chè）创办的贝拉格夫维新集团（Bellagraph Nova Group，简称BN集团）传出有意以2亿8000万英镑收购纽卡斯尔。

但BN集团却在不久后被媒体爆出窜改美国前总统奥巴马的照片，引发不小的风波，且罗弥伦还涉及欠款遭高庭发出破产令，如今已离开本地。

对于纽卡斯尔成为英超最富有的球会，新加坡的喜鹊球迷陈大震表示，非常期待球队接下来的发展。

他说：“球队的改变需要时间，但成功收购后我非常兴奋也充满期待。从技术上来说，这笔收购交易去年并没有破裂，只是由于英超联盟没有做出最终决定而陷入僵局。我原本希望这笔交易能在明年1月前完成，但双方这么快就宣布达成协议令我感到很意外又惊喜。对世界各地的纽卡斯尔球迷来说，这无疑是提前来到的圣诞礼物。”