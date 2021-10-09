明晨客战安道尔格雷利什斩获英格兰首球最佳时机

世界杯欧洲区外围赛

“三狮军团”英格兰将在明晨（新加坡时间）的2022年世界杯欧洲区第七场外围赛客战弱旅安道尔，将是本季英超“标王”格雷利什（Grealish）争取在国家队“开斋”的最佳时机。

凭借在旧东家阿斯顿维拉（Aston Villa）的出色表现，格雷利什去年8月首次入选英格兰队，并参加了月前的欧洲足球锦标赛。迄今为止，他为三狮军团出战了15次比赛，却仍然颗粒无收。

对此，英格兰主帅索思盖特（Southgate）已显得有些不耐烦，他在日前受访时表示，为格雷利什很好地适应了曼市（Man City）的新生活感到高兴，但同时也敦促对方是时候为国家队进球了。

他说：“对我们而言，最大的挑战是他（格雷利什）为国家队踢了15场比赛却颗粒无收。其他的边锋球员在经过一段时间后都能够取得进球，他没理由无法做到。”

在欧锦赛闯入决赛后，英格兰的世界排名已升至第三，安道尔则位列第156，两队在实力上存在着鸿沟式的差距。

英格兰在两队历来的五次交手中都至少以两球的优势胜出，明晨作客安道尔获胜将十拿九稳，因此这也会是格雷利什打破进球荒的最佳时机。

英格兰目前以五胜一和积16分稳坐I组榜首，明晨只要打败安道尔，下周三凌晨再击败匈牙利，便可提前两轮取得世界杯正赛资格，而比起匈牙利，安道尔的实力明显更弱，因此“索帅”预计会把较强的阵容留到下周中的比赛。

有鉴于此，相信近年来深受伤病困扰的首席前锋凯恩（Kane）会被收起，沃特金斯（Watkins）或亚伯拉罕（Abraham）有望为球队冲锋陷阵。

值得一提的是，亚伯拉罕原本没有入选英格兰最初名单，但或许就为了减轻凯恩的负担，再加上沃特金斯也刚复原不久，索思盖特才会在召进取代受伤边卫里斯·詹姆斯（Reece James）的奇尔韦尔（Chilwell）的同时，也顺道召进本季转战意甲后状态回勇的亚伯拉罕。

安道尔国家体育场的场地为人工草坪，一般相信人工草坪会让球员更容易受伤，所以索帅明晨更不可能派出全主力阵容，料多名二线球员将获得上场机会，但即便如此，相信以英格兰的实力，明晨还是能从安道尔凯旋，毕竟主队过去六场外围赛仅胜了超级鱼腩队圣马力诺。