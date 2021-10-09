涉骗390万美元医药费18名前球员被控

美国职业篮球赛

18名前球员因为在NBA联盟的健康与福利计划下骗取390万美元，遭纽约南区检察官办公室起诉。这些前球员包括两名在2008年帮助波士顿凯尔特人夺得总冠军的成员格伦·戴维斯和托尼·艾伦。

（纽约综合电）美国职业篮球赛（NBA）联盟前天宣布，18名前球员因为从医药费和牙医费中骗取390万美元（约526万新元，1美元兑1.35新元，下同），将被控上法庭。

负责起诉的纽约南区检察官斯特拉乌斯表示，这些前球员的诈骗手法并不复杂，他们在NBA联盟的健康与福利计划下提交了“虚假和具有欺诈性的核销申请”，以骗取金钱。健康与福利计划的设立，旨在为现任和前任球员提供医疗保障。

根据调查，这些前球员从2017年就开始欺诈行为，向执行该计划的单位索要金钱，以支付他们实际上从未使用过的医疗费用。调查显示，这些前球员总共提交了390万美元的欺诈索赔，并已实际获取了250万美元。

斯特拉乌斯指出，在2009年NBA选秀大会上以第11顺位被布鲁克林网（Brooklym Nets）选中的特伦斯·威廉姆斯（Terrence Williams），是这一欺诈案的幕后策划者。其他被控的前球员包括两名在2008年帮助波士顿凯尔特人（Boston Celtics）夺得总冠军的成员格伦·戴维斯（Glen Davis）和托尼·艾伦（Tony Allen）。

NBA联盟在前天发出的声明中说：“我们得知纽约南区检察官办公室决定起诉18名NBA前球员，我们将继续关注事件的发展。NBA联盟与球员工会为球员提供的健康与福利计划，对球员在职业生涯和生活中十分重要，这使得这些指控令人沮丧。在这个问题上，我们将全力与检察官办公室合作。”