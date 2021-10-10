汤尤杯羽毛球团体赛 中国羽球女队5比0轻取加拿大

中国女队在尤杯首轮小组赛轻松打败加拿大，成功打响第一炮。该队今天将迎战马来西亚，拥有东京奥运单打金牌和双打银牌组合的中国队料可轻松取得正盟出线资格。

（奥胡斯综合电）苏迪曼杯赛一周前才刚结束，各羽毛球强国已从芬兰移师到丹麦进行汤姆斯杯和尤伯杯羽毛球团体赛。中国女队昨天在尤杯D组揭幕战中以5比0轻取加拿大，旗开得胜，接下来两天将分别迎战马来西亚和丹麦。

中国女单由世界排名前10的陈雨菲和何冰娇坐镇，不过球队此役并没有派陈雨菲出场，改让何冰娇出任第一单打，迎战“加拿大一姐”李文珊。

李文珊在12比21丢掉首局后便因伤退出比赛，让中国先拔头筹。

后面四场比赛都毫无悬念地结束，中国女双李汶妹／郑雨以21比10、21比13打败雷切尔·洪德里克／蔡宛廷，刘玄炫／夏玉婷以21比6、21比4击退蔡卓如／吴熙儿，使中国以3比0的大比分锁定胜局。

出任第二单打的王祉怡没有遭遇太大挑战，以21比19、21比13拿下雷切尔，而韩悦则在第五场比赛以21比12、21比7完胜张雯玉。

中国女队今天将迎战马来西亚，明天则与东道主丹麦较量。该队阵容中有奥运女单金牌得主陈雨菲和银牌组合陈清晨／贾一凡，料可轻松以正盟身份晋级复赛。

在D组赛中，加拿大和丹麦都有可能是副盟，但如果世界排名第11位的李文珊无法继续出战，加拿大进军八强的机会将大大削弱。

上届冠军日本和中国分别是尤杯的头号和次号种子，这两队很可能会在决赛争冠军。

汤杯方面，头号种子印度尼西亚与泰国、阿尔及利亚和台湾被分在A组。台湾凭借第一单打和第一双打的卓越表现率先拿下两分，但泰国的另两个单打和第二男双成功完成逆袭，以3比2击败对手。

“台湾一哥”周天成在第一场比赛中，以21比18、22比22艰难打败世锦赛铜牌得主王高伦，东奥金牌组合李洋／王齐麟随后轻松以21比15、21比12拿下泰国组合苏柏／塔努帕，以2比0获得赛点。

不过，王子维、李哲辉／杨博轩和戚又仁接下来都无法为台湾取得胜利，让泰国反败为胜。如此一来，台湾的出线前景已蒙上一层阴影。

这四队今天都没有比赛，台湾明天将对阵阿尔及利亚，泰国则是挑战印尼。

由于冠状病毒疫情缘故，原定去年举行的汤尤杯赛展延至今年下半年举行，比赛从本月9日进行至17日，地点是丹麦的奥胡斯室内体育馆。