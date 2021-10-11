七年来首支本地球队 狮城水手夺新超联赛冠军

狮城水手队昨天在2021赛季新加坡超级联赛最后一轮比赛中4比1力克马里士他卡沙，从而以两分优势，夺得本季新超联赛冠军。

水手队也是自2014年以来，首支在新超（及其前身新联赛）夺冠的本地球队。

今年入籍我国的韩裔中场宋义勇本场第八分钟就先拔头筹。尽管马里士他之后由18岁小将艾迪尔进球追平比数，但郭俊谊和巴西外援洛佩斯之后先后进球，令水手队两球领先，胜券在握。郭俊谊之后在第82分钟再进一球，将比数锁定在4比1。