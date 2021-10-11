七年来首支本地球队 狮城水手夺新超联赛冠军 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘安远 发布 / 2021年10月11日 5:00 AM 郭俊谊（中）本场为水手攻入两球，立下大功。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 狮城水手队昨天在2021赛季新加坡超级联赛最后一轮比赛中4比1力克马里士他卡沙，从而以两分优势，夺得本季新超联赛冠军。水手队也是自2014年以来，首支在新超（及其前身新联赛）夺冠的本地球队。今年入籍我国的韩裔中场宋义勇本场第八分钟就先拔头筹。尽管马里士他之后由18岁小将艾迪尔进球追平比数，但郭俊谊和巴西外援洛佩斯之后先后进球，令水手队两球领先，胜券在握。郭俊谊之后在第82分钟再进一球，将比数锁定在4比1。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马里士他卡沙 新加坡超级联赛 狮城水手 塞娜受伤 印度小组赛仍胜西班牙 印第安韦尔斯网球大师赛 仅费时72分钟 梅德韦杰夫第二圈轻松过关