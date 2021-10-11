世界杯亚洲区12强外围赛 对垒三战全胜澳洲 日本背水一战主帅岌岌可危

（东京综合电）在过去三场2022年卡塔尔世界杯亚洲区12强外围赛只取得一场胜利后，“东瀛武士”日本将在明天傍晚迎来关键性战役，对垒至今三仗全胜的澳大利亚。

自1998年法国世界杯赛开始，日本就不曾缺席过这四年一度的足坛最大盛事，不过球队在这次外围赛的形势不容乐观，B组排名第四。在只有小组前两名球队能自动晋级明年正赛的情况下，主帅森保一当前的压力可想而知。

日本足总因为世界杯外围赛成绩不理想开除主帅并非史无前例，1997年10月，当时的主帅加茂周在球队踢和哈萨克斯坦后被解雇，由助理岡田武史接手执教，并成功将日本带入1998年世界杯正赛，这也是日本历史上的第一个世界杯正赛资格。

在本次外围赛先后败给阿曼与沙特阿拉伯之后，日本明天面对的又是三战全胜，攻入七球，城门仅一次失守的强大对手澳洲，加茂周的遭遇完全有可能在森保一身上重演。

澳洲主帅阿诺德（Arnold）说：“日本队过去三场比赛只有一场胜利，他们正面临巨大压力，这是毫无疑问的。”

“但每一次踏入球场，我们的目标就是胜利，星期二也是如此。”

澳洲在2022年卡塔尔世界杯外围赛已连续取得了11场胜利，势头正猛。

除了强大的对手，令日本雪上加霜的是该队主力球员，加盟西甲豪门皇家马德里（Real Madrid），但被租借到马略卡（Mallorca）的久保建英依旧缺阵。

过去三场比赛，日本仅在对垒中国时靠前锋球员大迫勇也攻入一球，取得1比0的胜利，进攻上表现得非常挣扎。

如果明天对垒澳洲的比赛再败，四场比赛只拿下三分，日本足总恐怕不得不做出换帅的决定，试图挽救球队在这次外围赛的命运。

目前在B组积分榜上，澳洲与沙特阿拉伯都三战全胜累计九分，澳洲凭借净胜球的优势暂居榜首，日本、阿曼与中国则同积三分，另一支球队越南三战全败垫居榜末。

只有小组前两名球队能自动晋级明年的世界杯正赛，第三名球队则必须进行附加赛，争夺一席洲际附加赛资格。