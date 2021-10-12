担心没精力承受更多足球赛 内马尔：卡塔尔是我最后一届世杯赛

（里约热内卢综合电）巴西球星内马尔（Neymar）前天表示，2022年卡塔尔世界杯将会是他的最后一届世界杯，他已经没有多余的精力承受更多的足球活动。

这名巴黎圣日耳曼（PSG）的29岁球星在接受DAZN采访时说：“我想这将会是我的最后一届世界杯。”

“我会以最后一届比赛的心态去参与，因为我不知道心理上，我是不是还能继续承受更多的足球活动。”

内马尔曾经代表巴西队出战两届世界杯，同时也是继球王比利之后，巴西队进球最多的球员，如果继续参加2026年的世界杯赛，届时内马尔将已经是名34岁的球员。

他说：“我会尽最大努力以最佳的状态参加2022年世界杯，为我们国家的胜利付出最大的努力，也完成我自小最大的梦想。”

2014年巴西世界杯是内马尔的首个世界杯足球赛，他在该次比赛攻入四个球，不过巴西队在半决赛遭德国队以7比1羞辱，而内马尔当时受伤无法出赛。2018年俄罗斯世界杯，巴西在复赛遭比利时淘汰出局。

世杯南美洲区外围赛 巴西遭逼和仍居榜首

在内马尔的国家队生涯中，这名PSG球星的成就不算突出，只夺得2013年的联合会杯与2016年里约奥运会金牌。2019年巴西夺得美洲杯冠军时，内马尔因伤缺勤。

另一方面，在昨晨的2022年世界杯南美洲区外围赛上，巴西队以0比0踢和哥伦比亚，连胜势头被终结。在之前的九轮外围赛，巴西队取得了全胜的佳绩，并且22次攻破对手城门。阿根廷则在昨晨的另一场比赛以3比0轻取乌拉圭。

虽然无法保持连胜，巴西队在该区外围赛仍然以明显优势领跑，在10轮比赛后以28个积分高居榜首，领先第二的阿根廷六分，也领先第五的哥伦比亚13分。南美洲区外围赛的前四名球队将能晋级明年的卡塔尔正赛，第五名球队则必须通过洲际附加赛争夺正赛资格。