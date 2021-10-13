肯尼亚选手包办波士顿马拉松赛男女冠军

第125届波士顿马拉松赛前天鸣枪起跑，经过激烈的争夺后，肯尼亚选手基普鲁托和戴安娜·基约吉伊包办男女精英组冠军。

受冠状病毒疫情影响，2019年波士顿马拉松赛被迫取消，2020年赛事则延期至前天举行。在时隔910天后，这项全球历史最悠久的马拉松赛迎来第125届赛事。

这是波士顿马拉松赛史上首次在4月以外的日期举行，但赛事延续传统，在霍普金顿起跑，沿途经过数个小镇，抵达波士顿中心卡普利广场的终点，赛程42.195公里。在停赛两年后，这次比赛吸引了大约2万人参加。