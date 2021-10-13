肯尼亚选手包办波士顿马拉松赛男女冠军 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月13日 5:00 AM 基普鲁托后程发力，夺得本届波士顿马拉松赛男子精英组冠军。（路透社） 字体大小: 小 中 大 第125届波士顿马拉松赛前天鸣枪起跑，经过激烈的争夺后，肯尼亚选手基普鲁托和戴安娜·基约吉伊包办男女精英组冠军。受冠状病毒疫情影响，2019年波士顿马拉松赛被迫取消，2020年赛事则延期至前天举行。在时隔910天后，这项全球历史最悠久的马拉松赛迎来第125届赛事。这是波士顿马拉松赛史上首次在4月以外的日期举行，但赛事延续传统，在霍普金顿起跑，沿途经过数个小镇，抵达波士顿中心卡普利广场的终点，赛程42.195公里。在停赛两年后，这次比赛吸引了大约2万人参加。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 波士顿马拉松赛 肯尼亚 基普鲁托 戴安娜·基约吉伊 女单头号种子卡罗利娜惨遭淘汰 战印尼争出线中华台北背水一战