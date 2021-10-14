第10次在国家队上演帽子戏法 帅罗再创纪录

（法鲁综合电）36岁“帅罗”克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）职业生涯第58次戴帽，第10次在国家队上演帽子戏法，帮助葡萄牙在昨天的世界杯欧洲区外围赛中5比0大胜卢森堡。

该场比赛，踢满全场的帅罗表现亮眼，创造了多项纪录，出色的表现引起了现场球迷的阵阵高呼。凭借在本场比赛中攻进个人第三个进球，帅罗第10次在国家队上演帽子戏法的成就达成了。而这也让他成为世界足坛历史上第一位在国家队比赛中戴帽次数上双的球员，与此同时，他的第182次为葡萄牙国家队出战次数也刷新了欧洲球员国家队的出场纪录，115个国家队进球数也让他稳居国家队射脚榜第一位。

赛后，帅罗在社交媒体上特意感谢了现场球迷的支持。他写道：“主场作战时，观众从第一分钟到最后一分钟都在为我们助威，这让胜利变得容易。我们永远不会满足、永远不会放弃，加油！葡萄牙！”

帅罗2003年开始代表葡萄牙国家队出战，但他等了足足10年，才于2013年9月首次在国家队戴帽，当时葡萄牙在世界杯欧洲区外围赛中对阵北爱尔兰，帅罗在下半场连进三球，帮助国家队4比2战胜对手。而他上一次为国家队戴帽是在2019年，当时葡萄牙在欧锦赛外围赛中两度对阵立陶宛，帅罗两次均戴帽。

随着本场比赛的胜利，葡萄牙以五胜一和积16分的成绩在小组中排名第二，多赛一场的塞尔维亚则是以17分暂居第一。最后两轮，葡萄牙将面对爱尔兰和塞尔维亚的挑战。

本赛季回归曼联后，帅罗六次出场攻进五球，表现同样出色。在结束本场比赛后，他也将回到曼联（Man Utd），准备接下来的英超和欧冠赛事。