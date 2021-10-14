不敌沙特 中国出线形势困难 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月14日 5:00 AM 沙特球员的技术优势令中国难以招架，图为沙特后卫艾尔迦南（右）在中国后卫蒋光太面前带球前进。（法新社） 字体大小: 小 中 大 中国在昨天凌晨（新加坡时间）的世界杯亚洲区12强外围赛中客场2比3不敌沙特阿拉伯，在这个阶段外围赛至今一胜三负，出线形势已十分困难。中国主帅李铁本场变阵排出3-5-2阵型，值得注意的是，首发阵容仅有后卫蒋光太一人是归化球员，其余归化球员全部在候补席上待命。主场作战的沙特在五万名球迷的助威下开场表现极勇，边锋萨米在比赛前37分钟就连下两城，帮助沙特2比0领先。中国头号前锋武磊则在上半场错过了单刀机会。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 世界杯亚洲区外围赛 中国 美国职业篮球赛 网队宣布欧文不愿接种疫苗 禁训练和参加比赛 西蒙斯回到76人参与训练