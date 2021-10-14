不敌沙特 中国出线形势困难

中国在昨天凌晨（新加坡时间）的世界杯亚洲区12强外围赛中客场2比3不敌沙特阿拉伯，在这个阶段外围赛至今一胜三负，出线形势已十分困难。

中国主帅李铁本场变阵排出3-5-2阵型，值得注意的是，首发阵容仅有后卫蒋光太一人是归化球员，其余归化球员全部在候补席上待命。主场作战的沙特在五万名球迷的助威下开场表现极勇，边锋萨米在比赛前37分钟就连下两城，帮助沙特2比0领先。中国头号前锋武磊则在上半场错过了单刀机会。