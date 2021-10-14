新老奥运冠军较量 兹维列夫打败默里

今年东京奥运会男单金牌得主兹维列夫在印第安韦尔斯网球赛挑战伦敦和里约奥运冠军默里，成功闯进男单第四圈。

24岁的兹维列夫是本届比赛的三号种子，他以6比4轻松赢下首盘后，次盘出现波动，默里顽强抵抗将比赛拖入抢七大战。最终，兹维列夫在第二盘以7比6（7比4）胜出。

这名德国好手下一圈将迎战法国的孟菲尔斯，后者以7比5、6比2轻松打败南非“重炮手”安德森。前者赛后受访时说：“我对这场比赛感到很满意，一切都很顺利。我认为这是一场非常有趣且水平相当高的比赛。”