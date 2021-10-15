深受世界杯南美区外围赛影响 本轮英超联赛多名球员将缺席

世界杯外围赛在各个大洲密集进行，特别是南美洲赛程最为密集。英超有九家球会、16名球员受南美区外围赛影响，或难以及时赶回参赛。

（伦敦综合电）由于世界杯南美区外围赛赛程安排过于紧凑，有多达16名球员无法在本周末的英超联赛中上阵，九家英超球会受影响，其中受影响最大的就包括利物浦（Liverpool）、曼联（Man Utd）和曼市（Man City）。