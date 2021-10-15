深受世界杯南美区外围赛影响 本轮英超联赛多名球员将缺席 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月15日 5:00 AM 利物浦的法比尼奥（左）和艾利森（右）需代表巴西出战与乌拉圭之间的世界杯南美区外围赛比赛，将缺席明晚英超第八轮赛事。（路透社／法新社） 字体大小: 小 中 大 世界杯外围赛在各个大洲密集进行，特别是南美洲赛程最为密集。英超有九家球会、16名球员受南美区外围赛影响，或难以及时赶回参赛。（伦敦综合电）由于世界杯南美区外围赛赛程安排过于紧凑，有多达16名球员无法在本周末的英超联赛中上阵，九家英超球会受影响，其中受影响最大的就包括利物浦（Liverpool）、曼联（Man Utd）和曼市（Man City）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 利物浦 曼联 曼市 世界杯外围赛 迪米特洛夫雪耻 头号种子梅德韦杰夫爆冷出局 中国日本分别以4比1胜对手 以正盟身份晋级汤杯八强