希望继续留在莱斯特 罗杰斯无意担任喜鹊主帅 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月15日 5:00 AM 罗杰斯仍希望在莱斯特取得更多成功。（路透社） 字体大小: 小 中 大 沙特阿拉伯财团入主“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）后势必会有大动作，首当其冲的就是更换一位新主帅。现任莱斯特（Leicester）主帅的罗杰斯（Rodgers）是热门人选，不过英国媒体报道称，罗杰斯无意执教纽卡斯尔。喜鹊现任主帅是布鲁斯（Bruce），不过60岁的布鲁斯在其主帅生涯中一直执教的是中下游球队，至多算是一位保级专家，对于志向高远的喜鹊而言，已经不是最合适人选。喜鹊过去两个赛季在布鲁斯执教下排名分别是第13和第12，新老板入主后，喜鹊显然有更高追求。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 纽卡斯尔 罗杰斯 迪米特洛夫雪耻 头号种子梅德韦杰夫爆冷出局 中国日本分别以4比1胜对手 以正盟身份晋级汤杯八强