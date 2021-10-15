希望继续留在莱斯特 罗杰斯无意担任喜鹊主帅

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月15日 5:00 AM

罗杰斯仍希望在莱斯特取得更多成功。（路透社）
罗杰斯仍希望在莱斯特取得更多成功。（路透社）

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沙特阿拉伯财团入主“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）后势必会有大动作，首当其冲的就是更换一位新主帅。现任莱斯特（Leicester）主帅的罗杰斯（Rodgers）是热门人选，不过英国媒体报道称，罗杰斯无意执教纽卡斯尔。

喜鹊现任主帅是布鲁斯（Bruce），不过60岁的布鲁斯在其主帅生涯中一直执教的是中下游球队，至多算是一位保级专家，对于志向高远的喜鹊而言，已经不是最合适人选。喜鹊过去两个赛季在布鲁斯执教下排名分别是第13和第12，新老板入主后，喜鹊显然有更高追求。

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