第44次横渡英吉利海峡 麦卡德尔刷新世界纪录

（伦敦综合电）澳大利亚长距离游泳选手麦卡德尔（McCardel）昨天完成个人第44次英吉利海峡横渡，再次刷新世界纪录。这位被称为英吉利海峡女王的泳手表示，可能会就此退役。

昨天，36岁的麦卡德尔成功横渡英法两国之间的英吉利海峡，长度近34公里，耗时10个小时零1分钟。

同时她也刷新了由英国游泳女将艾莉森·斯特里特（Alison Streeter）创下的43次纪录，成为新一届的“英吉利海峡女王”。

她昨天接受媒体采访时说：“能以‘英吉利海峡女王’的头衔退役，我真的很高兴。44次横渡英吉利海峡，这样的数字已经很多了。在英吉利海峡，没有其他的记录有让我想回去的冲动。这个纪录真的是最有声望的，我很高兴能创下这项纪录。”

英吉利海峡是世界上最繁忙的航道之一，同时也是货船和渡船的必经之路。

麦卡德尔昨天凌晨从英格兰东南部多佛市外的桑德尔海岸（Samphire Hoe）出发，花了大约10个小时抵达法国加来附近的沙丘角（Cap Gris-Nez）海岸。

她说：“你得因为喜欢而去做。马拉松游泳是一项不可思议且又令人着迷的运动。你与大自然融为一体……我只是觉得它太吸引人了。”

去年8月，麦卡德尔耗时10小时40分钟从英国东南部游到法国北部，顺利完成个人第35次横渡英吉利海峡的壮举，同时也打破了由英国泳手凯文·墨菲（Kevin Murphy）保持的男子横渡海峡34次的纪录。

2016年，麦卡德尔在巴哈马周围水域完成了124公里的无人辅助海上游泳，创下了马拉松游泳运动员联合会批准的历史上最长的单人海洋游泳纪录。