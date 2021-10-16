大胜乌拉圭 巴西再赢一场就出线 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月16日 5:00 AM 拉菲尼亚（右）和内马尔合力攻入三球，助巴西大获全胜。（路透社） 字体大小: 小 中 大 2022年卡塔尔世界杯南美洲区外围赛第12轮昨天打响，巴西主场4比1大胜乌拉圭，只要再胜一场就能出线。阿根廷1比0小胜秘鲁，不败纪录延续至25场。巴西上一轮客场闷和哥伦比亚，九连胜遭到终止。昨天回到主场，“桑巴军团”势如破竹。比赛开局仅10分钟，弗雷德（Fred）送出过顶长传，内马尔（Neymar）胸部停球过掉对方门将穆斯勒拉（Muslera）后射破乌拉圭龙门，率先取得领先权。八分钟后，内马尔的射门被穆斯勒拉扑出，但拉菲尼亚（Raphinha）补射得手，将优势扩大至2比0。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 巴西 阿根廷 分别挫败泰韩中日会师汤杯半决赛 突尼斯女将安斯打进四强 成为首位进入世界前十阿拉伯球员