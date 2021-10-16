大胜乌拉圭 巴西再赢一场就出线

2022年卡塔尔世界杯南美洲区外围赛第12轮昨天打响，巴西主场4比1大胜乌拉圭，只要再胜一场就能出线。阿根廷1比0小胜秘鲁，不败纪录延续至25场。

巴西上一轮客场闷和哥伦比亚，九连胜遭到终止。昨天回到主场，“桑巴军团”势如破竹。比赛开局仅10分钟，弗雷德（Fred）送出过顶长传，内马尔（Neymar）胸部停球过掉对方门将穆斯勒拉（Muslera）后射破乌拉圭龙门，率先取得领先权。八分钟后，内马尔的射门被穆斯勒拉扑出，但拉菲尼亚（Raphinha）补射得手，将优势扩大至2比0。