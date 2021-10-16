威廉姆森回归鹈鹕暂无时间表

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月16日 5:00 AM

上赛季，威廉姆森代表鹈鹕出战了61场比赛，场均贡献27.0分、7.2个篮板和3.7次助攻，投篮命中率高达61.1%。（今日美国）
上赛季，威廉姆森代表鹈鹕出战了61场比赛，场均贡献27.0分、7.2个篮板和3.7次助攻，投篮命中率高达61.1%。（今日美国）

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（新奥尔良路透电）美国职业篮球赛（NBA）球队新奥尔良鹈鹕（New Orleans Pelicans）篮球运营执行副总裁大卫·格里芬（David Griffin）昨天宣布，球队将在两周后对球星锡安·威廉姆森（Zion Williamson）右脚恢复情况进行评估，这名大前锋几时可以回归赛场，暂无时间表。

威廉姆森在休赛期进行训练时意外遭遇右脚第五跖骨骨折，随后接受了手术治疗，最初预计将在赛季初期复出。

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