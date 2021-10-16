威廉姆森回归鹈鹕暂无时间表 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月16日 5:00 AM 上赛季，威廉姆森代表鹈鹕出战了61场比赛，场均贡献27.0分、7.2个篮板和3.7次助攻，投篮命中率高达61.1%。（今日美国） 字体大小: 小 中 大 （新奥尔良路透电）美国职业篮球赛（NBA）球队新奥尔良鹈鹕（New Orleans Pelicans）篮球运营执行副总裁大卫·格里芬（David Griffin）昨天宣布，球队将在两周后对球星锡安·威廉姆森（Zion Williamson）右脚恢复情况进行评估，这名大前锋几时可以回归赛场，暂无时间表。威廉姆森在休赛期进行训练时意外遭遇右脚第五跖骨骨折，随后接受了手术治疗，最初预计将在赛季初期复出。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新奥尔良鹈鹕 夏洛特黄蜂 锡安·威廉姆森 利安吉洛·鲍尔 分别挫败泰韩中日会师汤杯半决赛 突尼斯女将安斯打进四强 成为首位进入世界前十阿拉伯球员