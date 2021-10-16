分别挫败泰韩中日会师汤杯半决赛

中国和日本在昨天的汤姆斯杯复赛中分别打败泰国和韩国，双双晋级半决赛，将在今天碰头，争夺一张决赛门票。

（丹麦奥胡斯综合电）中国和日本在昨天举行的汤姆斯杯羽毛球团体赛复赛中，分别打败泰国和韩国，将在今天的半决赛决一死战，争夺决赛资格。

中国凭借石宇奇、何济霆／周昊东和李诗沣的出色表现，以3比0的大比分完胜泰国，率先晋级四强。

世界排名第10的石宇奇出任第一单打，对垒世界排名第18位的王高伦。这是双方职业生涯第四次交锋，石宇奇以21比14、21比17获胜，保持四场全胜战绩，为中国拔得头筹。

石宇奇赛后表示，出任第一单打不会有特别的压力，只要求自己打出气势，无论输赢都要全力去拼，让接下来上阵的队友看到希望和信心。

他说：“我之前曾经在苏迪曼杯小组赛中输过给昆拉武特，因此觉得泰国队可能会收起王高伦，由昆拉武特出任第一单打。无论如何，我已做好了打王高伦或昆拉武特的两手准备。”

第一双打中国派出何济霆／周昊东，他们迅速以21比10、21比18拿下泰国的苏柏宗国／吉丁努蓬，为球队奠定胜利的基础。

何济霆与周昊东刚配对不久，前者表示，与周昊东搭档打了几场比赛后，配合已更有默契，希望接下来能越打越好。

之后的第二单打，世界排名第65位的李诗沣以21比13、17比21、21比7爆冷战胜世界排名第23位的昆拉武特，在两人的第六次碰头中首次获胜，为中国拿下最后胜果，继续在卫冕道路上前进。

上届亚军日本则在第一单打桃田贤斗和第一双打保木卓朗／小林优吾都打败仗的绝境下，以3比2的大比分逆转险胜韩国，进军半决赛。

世界首号球员桃田贤斗曾在东京奥运会上败给韩国的许侊熙，两人昨天再次交手，桃田贤斗没能报仇，以19比21、17比21败下阵来。

保木卓朗／小林优吾则以18比21、13比21不敌催率圭／徐承宰，此时日本的处境岌岌可危，必须连胜三场才能翻盘。

第二单打由日本的常山干太出战韩国的全奕陈，前者以21比10、21比16胜出，为球队扳回一城。

接下来的第二双打，日本组合古贺辉／渡边勇大没有给对手姜珉赫／金元昊太多机会，以21比15、21比18报捷。

关键的第三单打，西本拳太经验丰富，以21比15、21比10战胜韩国的赵健烨，助日本反败为胜。

中国与泰国争尤杯决赛资格

在尤伯杯复赛方面，中国以3比0轻取中华台北晋级半决赛，泰国则与印度尼西亚上演五盘鏖战，最终以3比2险胜，将与中国争夺决赛资格。

中国历史上曾14次获得尤杯冠军，经过上届决赛失利后，本届目标直指冠军。在至今进行的四场比赛中，中国一盘未失，球员都显示了良好的作战状态。

今天的另一场尤杯半决赛由进行卫冕战的日本对战韩国，争夺一张决赛门票。