中国轻取泰国挺进决赛

尤伯杯羽毛球团体赛

中国在尤杯半决赛轻取泰国，赢得复仇之战，将在决赛与日本交锋，争夺冠军。日本在另一场半决赛中，以3比1战胜韩国。

（丹麦奥胡斯综合电）中国在昨天凌晨（新加坡时间）举行的尤伯杯女子羽毛球团体赛半决赛中以3比0轻取泰国，赢得复仇之战，顺利晋级决赛。

中国在2018年尤伯杯半决赛曾以2比3败给泰国，自1984年开始参赛以来，首次无缘决赛，在经过三年的等待后，终于等到了报仇雪耻的机会。

双方第一单打陈雨菲和拉查诺之间的开场较量，以后者意外退赛结束。比赛只进行了两分钟，当奥运冠军陈雨菲以5比2领先时，拉查诺以受伤为由退赛。

拉查诺赛后表示，她在东京奥运会后刚恢复训练，仍受到肩伤的困扰，尚未完全康复。她说：“我希望这场比赛能全力以赴，但做不到。我不想强迫自己继续比赛，否则伤势有可能变得更糟。”

随后登场的中国奥运女双银牌组合陈清晨／贾一凡以21比15、21比10轻取泰国的拉温达／普蒂塔，扩大了球队的领先优势。

贾一凡说：“拉查诺退赛虽然令人意外，但并没有影响到我们的赛前热身和比赛状态。全队都渴望拿下今天这场战役，获得争夺冠军的机会。不管是我们俩，还是其他球员，每个人都希望打得更好，也做好了奋战的准备。”

在第二单打的较量中，何冰娇在对阵李美妙时没有给对手任何机会，以21比15、21比16胜出，为中国赢得制胜一分，助球队闯进决赛。

何冰娇说：“我和李美妙从青年赛就不断交手，她进步很快，曾在去年的全英赛赢过我。感谢队友打下2比0的基础，让我非常有信心拿下这场比赛。”

中国的决赛对手是上届冠军日本，后者在另一场半决赛中以3比1击败韩国。

日本第一单打山口茜以14比21、7比21惨败给19岁的韩国天才少女安冼莹，令人始料不及。不过，由于奥原希望缺席了今年的苏迪曼杯赛和尤杯赛，山口茜接连征战，明显出现疲劳症状，无法与年轻的安冼莹分庭抗礼。

第一双打日本派出新组合福岛由纪／松本麻佑出战，对垒世界排名第四的韩国组合李绍希／申昇瓒，双方激战三局，日本组合最终以19比21、21比16、21比14险胜，为球队扳平大比分。

第二单打日本的高桥沙也加和韩国的金佳恩也打足三局，前者同样先衰后盛，以18比21、21比18、21比14力挫对手，助日本反超大比分。

第二双打松友美佐纪／松山奈未以21比17、21比18直落两局击败金昭映／孔熙容，结束了这场半决赛的战斗。