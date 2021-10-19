凯恩攻入本赛季首个英超进球 助热刺击败喜鹊

（纽卡斯尔综合电）“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）易主后无法迎来赛季首胜，在前天（10月17日）的英超联赛主场2比3不敌“热刺”托特纳姆（Tottenham），后者的主力前锋哈里·凯恩（Harry Kane）迎来本赛季的首个英超进球。

前天是沙特阿拉伯主权基金买入纽卡斯尔后的首场比赛，不过在球迷的期待中，这支球队仍未能拿下本赛季首场英超胜利，目前在积分榜上以3和5负积3分排名倒数第二。热刺则凭借这场胜利，以5胜3负积15分跃升至第五的位置，超越近三轮不胜的“红魔”曼联（Man Utd）。

喜鹊此仗取得漂亮开局，仅开赛108秒就凭借威尔逊（Wilson）的头球建立1比0的优势。不过，该队球迷的喜悦只是昙花一现，恩东贝莱（Ndombele）15分钟后为热刺扳平比分，凯恩第22分钟打破个人本赛季的英超进球荒，韩国球星孙兴慜在上半场伤停补时将比分扩大至3比1。纽卡斯尔只能靠热刺中卫迪尔（Dier）在球赛结束前的乌龙球收复一城，但挽救不了败局。

前天也是纽卡斯尔主帅布鲁斯（Bruce）执教生涯的第1000场比赛，这名领队赛后承认，球队败给了一个表现更强的对手。

他说：“我们取得完美的开局后，最终败给了一支表现更强的球队。我们防守上的问题存在已有一段时间，进攻上我们得手了，但整体的防守却不理想。”

热刺主帅努诺（Nuno）则表示，他已经预期到纽卡斯尔会给球队构成威胁。

他说：“在纽卡斯尔最近发生的事情后，我们已经预期到会面对什么，最终我们拿出了积极的表现，一直稳定地坚持住，当我们开始移动的时候，就给他们制造了问题。”

对于凯恩本赛季的首个英超进球，努诺说：“凯恩的进球对我们所有人来说都很重要，我们很高兴他终于取得了一个应得的进球。这是一个漫长的过程，但我们今天又向前迈出了一步。”

前天比赛也发生了一段小插曲，一名在东面看台上的球迷突然昏厥，导致赛事一度暂停，但这名球迷并无大碍，比赛过后也继续进行。