诺里成首位夺冠英国男球员

（印第安韦尔斯综合电）诺里在前天的印第安韦尔斯网球赛男单决赛中先衰后盛，以3比6、6比4、6比1险胜格鲁吉亚选手巴西拉什维利，成为首位夺得这项赛事冠军的英国男球员。

现年26岁的诺里在这站比赛开始前的世界排名为第26位，在夺冠后，他的世界排名上升了11个位置，来到第15位。这也让他成为目前英国首号男单球员。

在这之前，默里、亨曼和鲁赛德斯基三位英国名将曾打进印第安韦尔斯网球赛男单决赛，但都败下阵来无缘夺冠。

诺里前天赛后说：“我还能说什么呢？很显然的，我对自己的表现非常满意，也很开心成为第一位赢得这项冠军的英国球员。这是我职业生涯至今最重要的锦标，我现在还不知道要如何形容自己的感受。”

诺里本赛季表现突出，共打进了六项赛事的决赛，7月在墨西哥举行的洛斯卡波斯公开赛中，夺得个人职业生涯第一个桂冠。

他说：“巴西拉什维利是非常难缠的对手，我必须使出浑身解数才能反败为胜，但这也让这个冠军显得更加难能可贵。”

现年29岁的巴西拉什维利在进入决赛的过程中，曾将世界排名第三的希腊好手西西帕斯拉下马来。他在赛后说：“我第一盘打得很好，过后却无法保持下去，这令我非常失望。不过，明年这项比赛将恢复在3月举行，我很快就能回到这里，再次争冠。”

在女单决赛中，西班牙的宝拉·巴多萨以7比6（7比5）、2比6、7比6（7比2）力挫白罗斯老将维多利亚·阿扎伦卡，首次赢得这项赛事锦标。

23岁的宝拉说：“在赢得这个冠军后，再也没有什么事情是不可能的了，我会继续努力，去赢得更重要的锦标。”