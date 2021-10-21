冬奥火种抵达北京 圣火传递仪式仅办三天

（北京综合电）2022年北京冬奥会火种昨天（10月20日）从希腊抵达北京，北京冬奥组委会为火种举办欢迎仪式，并将火种放在奥林匹克塔展示。

由于疫情原因，北京冬奥会圣火传递仪式大为简化，仅会在开幕前举办三天。

搭载火种的专机昨天清晨6时抵达北京，北京冬奥组委会特别代表、组委会副主席于再清手持火种灯走出舱门。火种欢迎仪式于昨天上午在“鸟巢”体育场北侧的奥林匹克塔举行。中共北京市委书记、北京冬奥组委会主席蔡奇接过火炬，点燃仪式火种台。

北京冬奥会明年2月4日至20日举行，届时北京将成为首座分别举办过夏季奥运和冬季奥运的城市。2008年，中国曾为奥运火炬举办了盛大仪式，时任中国国家主席胡锦涛在天安门广场举办欢迎仪式，他当时用火炬点燃火种台，随后将火炬交给运动员刘翔展开了全球火炬接力，然而之后的接力过程风波不断。如今对于冬奥圣火接力，中国将全面简化。

北京冬奥组委会不仅不会进行全球接力，也不会举办中国全国范围内的接力仪式。根据昨天公布的接力计划，冬奥火种将先在奥林匹克塔公开展示，之后会在合作伙伴以及中国北方部分省市展示，接力仪式要等到2月2日才开始。

圣火接力活动将举办三天，共有大约1200名火炬手。传递路线力图展现北京、延庆、张家口三个赛区的冰雪资源、冰雪运动、冰雪文化和双奥遗产，呈现沿途的自然、历史、人文特色和现代化风貌。

北京冬奥组委会文化活动部副部长王向豫介绍称，简约是这次冬奥的办赛要求之一，这样的安排同时也是因为疫情影响。

他表示，这次火炬接力的规模、时间和方式等安排，严格遵循“简约、安全、精彩”的办赛要求，在疫情防控常态化形势下，与国际奥委会反复沟通协商确定。

北京冬奥会火种依照传统，于本周一在奥运会发源地——希腊伯罗奔尼撒半岛的古奥林匹亚遗址采集成功。19日，希腊奥委会在雅典的大理石体育场（帕纳辛奈科体育场）进行三棒火炬传递后，将火种转交给北京冬奥组委会的代表团。在火种采集仪式举办时，有三名示威者试图冲入场内，抗议中国人权问题。

如今中国与西方阵营竞争的形势较2008年时更为激烈，有人权组织要求抵制北京冬奥，以抗议中国在西藏、新疆和香港等地侵犯人权。中国对于这些指控全部否认。