梅西姆巴佩惺惺相惜 两人三球助圣日耳曼报捷

得益于搭档姆巴佩（Mbappe）优秀且无私的表现，梅西（Messi）在对阵莱比锡（Leipzig）的欧冠小组赛中攻入两球，帮助巴黎圣日耳曼（PSG）主场以3比2力克对手。梅西逐渐在巴黎找到感觉，而姆巴佩也在赛后表示，两人合作愉快。

由于巴西球星内马尔（Neymar）在随国家队比赛时受伤，圣日耳曼本场派出梅西、姆巴佩和德拉克斯勒（Draxler）搭档锋线。开场仅九分钟，姆巴佩就接获德拉克斯勒传球，一路长驱直入到对方禁区，抽射近角取得进球。