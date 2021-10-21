梅西姆巴佩惺惺相惜 两人三球助圣日耳曼报捷 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月21日 5:00 AM 梅西（右）和姆巴佩（左）的合作越来越有默契，使圣日耳曼威力十足。（路透社） 字体大小: 小 中 大 得益于搭档姆巴佩（Mbappe）优秀且无私的表现，梅西（Messi）在对阵莱比锡（Leipzig）的欧冠小组赛中攻入两球，帮助巴黎圣日耳曼（PSG）主场以3比2力克对手。梅西逐渐在巴黎找到感觉，而姆巴佩也在赛后表示，两人合作愉快。由于巴西球星内马尔（Neymar）在随国家队比赛时受伤，圣日耳曼本场派出梅西、姆巴佩和德拉克斯勒（Draxler）搭档锋线。开场仅九分钟，姆巴佩就接获德拉克斯勒传球，一路长驱直入到对方禁区，抽射近角取得进球。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 梅西 姆巴佩 巴黎圣日耳曼 NBA新赛季开打 公鹿勇士喜迎开门红 柔软度有多重要？这就是刚柔并济的跆拳道