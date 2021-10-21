柔软度有多重要？这就是刚柔并济的跆拳道

跆拳道是个以变化多端的踢法为特征的格斗技，各种踢法所呈现出的视觉效果，取决于一个人的柔软度。无论是提高观赏性还是竞技实力，柔软度对于跆拳道运动员或爱好者来说，都十分重要。

跆拳道基本功 品势讲求刚柔并济

跆拳道比赛分为品势（poomsae）和对打（gyeorugi），对打项目自2000年悉尼奥运会被正式列入奥运赛项。品势虽然并没有列为奥运项目，却是跆拳道考级的基本内容。对于从小学习跆拳道的人而言，学好品势可以加强对肌肉的控制和力量的把握，为日后对打奠定基础。

品势讲究刚柔并济，强调动作的刚与柔、速度的缓与急，因此柔软度和力度都一样重要。如果一个运动员想踢出漂亮、干净又利落的回旋踢，必须每天坚持锻炼小腿、大腿、髋、胯和腰等部位的柔韧性。

360旋踢是跆拳道比赛中常看到的一种踢法，在奥运会和世锦赛尤其常见。当对手身高占优时，运动员本身使用360旋踢就可以弥补自己的身高劣势，因为在空中旋转360度后腾空踢向对方，打击效果非常好。但这动作对一般菜鸟而言非常危险，如果没把握对的时机，反而会让对手找到破绽攻击自己。

从以下视频可看出，若柔软度不够好，别说540度旋踢，就连360度旋踢也无法做到。

电子护具取代传统护具 柔软度越发重要

自跆拳道成为奥运会正式项目后，早期使用的传统护具在比赛中频频出现不公现象，引起外界热议，这对追求公正的奥运会是个巨大的隐患。为避免跆拳道被逐出奥运，世界跆拳道联盟（World Taekwondo Federation）加速了电子护具的研究与应用。

我国跆拳道好手黄名纬（27岁）经历过传统护具和电子护具，他认为电子护具增加了比赛的公平性，毕竟传统护具由裁判人工记分，比赛结果会因人为主观因素的影响。

黄名纬与本报进行踢破木板的拍摄。（蔡家增摄）

黄名纬告诉《联合早报》：“在以前传统跆拳道时你踢到头可能会没分，因为裁判可能会说你要有力度。可是那个力度是用人眼看，我觉得你有力他觉得你没有力。近几年换成电子护具，只要你轻轻碰到头就会有分数了。当然动到头的分数会更多，所以柔软度就越来越重要。”

韩国不再一家独大

“跆拳道”一词是韩国将军崔泓熙在1955年命名的。他早年留学日本时在当地松涛馆流学了空手道，回国后将其与跆跟和手搏等韩国传统武技融合，变成了我们现在所熟悉的“跆拳道”。

作为跆拳道的发源地，韩国获得历届奥运会和世锦赛跆拳道比赛的大部分奖牌，电子护具兴起后，他们在跆拳道项目的优势不再，“不败神话”地位被动摇。

欧洲和亚洲各国的实力以肉眼可见的速度迅速进步中。今年奥运会成绩最好的是代表俄罗斯奥委会参赛的俄罗斯人。

世界排名第一的韩国全民偶像李大勋，是本届东奥跆拳道68公斤级的头号种子，曾赢过三届世锦赛金牌，并在2012年伦敦奥运和2016年里约奥运分别获得银牌和铜牌。

本是本届比赛夺金热门的他，却在第一场比赛被资格赛打入的乌兹别克选手拉希托夫打败，只能在复活赛与其他落败的选手争夺铜牌，最后在铜牌战不敌中国选手赵帅。

世界第一的李大勋（右）在第一场比赛意外不敌乌兹别克黑马拉希托夫。（路透社）

年仅19岁的拉希托夫是这个项目全部17位参赛选手中的第17号种子，也就是排名榜末的选手。但来自乌兹别克的他一路战胜世界排名比自己高的选手，帮助该国获得史上首枚跆拳道奖牌，还是沉甸甸的金牌。

在此之前，乌兹别克从来没在大型比赛获得好成绩。

除了竞技，韩国也通过表演等方式推广跆拳道。韩国跆拳道表演团K- Tigers在不少节目中以超高难度以及精湛的功夫给观众带来眼前一亮的表演，为韩国在全世界推广跆拳道起了非常重要的作用。

K tigers的表演

跆拳道在东南亚发展不俗

比起游泳、羽毛球和乒乓等项目，跆拳道运动在本地比较鲜为人知。虽然新加坡这次没有跆拳道代表参加东京奥运会，但这并不代表我国的跆拳道成绩不好。

东南亚地区的跆拳道发展不俗，从2018年的雅加达亚运会成绩来看，邻国马来西亚、泰国、菲律宾和越南都有亚运铜牌进账，泰国女队甚至还赢过品势团体金牌。新加坡队看似处于劣势，但在2015年新加坡东运会上，凭借江锐杰和沈淑珍的卓越表现，赢得自1999年文莱东运会以来的首面跆拳道金牌。

已退役的沈淑珍（前）在东运会成绩不俗，一共赢得1金1银2铜。图为2015年她与国家队队长陈俊玮的合照。（档案照）

江锐杰和沈淑珍当年分别赢得男女个人品势冠军。2017年，只有沈淑珍为新加坡带回女子个人品势铜牌，一直到2019年黄名纬才在男子58公斤以下级对打项目有所突破。尽管只有银牌，但已是20年以来的第一次，上一位在对打项目晋级决赛的是1999年夺冠的辛纳杜莱。