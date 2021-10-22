罗纳尔多临危救主 红魔险胜阿塔兰塔

半场落后两球，红魔在下半场连扳三球，主场击败意甲球队阿塔兰塔，罗纳尔多在球赛结束前九分钟攻入关键的制胜球。

（曼彻斯特综合电）“红魔”曼联（Manchester United）在昨天凌晨的欧洲冠军联赛F组比赛上面临近八场各项比赛第五场败仗的危机，幸亏在这个夏天转会窗口重返老特拉福德的克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）临危救主，在球赛第81分钟攻入关键的制胜球，协助球队在半场落后两球的情况下，以3比2逆转击败意大利甲级联赛球队阿塔兰塔（Atalanta）。

红魔开赛后城门两度失守

主场作战的红魔在开赛后15分钟就因为帕沙利奇（Pasalic）的进球而陷入0比1的逆境。雪上加霜的是，德米尔拉（Demiral）在14分钟后再进一球，红魔在首45分钟的战斗后0比2落后。

拉什福德（Rashford）在下半场第53分钟收复一城让红魔看到了希望，马奎尔（Maguire）在第75分钟将比分追平，罗纳尔多随后在第81分钟头球破门，拿下了最后的3比2胜利。经过这场胜利后，红魔在该组积分榜上以6个积分反超阿塔兰塔，暂居榜首，后者排名第二。同组的西班牙球队比利亚雷亚尔（Villarreal）在另一场比赛客场4比1轻取瑞士的年轻人（Young Boys），暂列第三。

罗纳尔多八场比赛攻进六球

红魔因为近期的不理想战绩，尤其是在上一轮联赛2比4败给“狐狸”莱斯特（Leicester）后，主帅索斯加尔（Solskjaer）面临巨大的压力。这名挪威籍主帅在昨晨赛后高度赞扬罗纳尔多的表现，认为这名葡萄牙球星昨晨的表现已经很好地回应了那些质疑他的球迷。

索斯加尔说：“他在球门前是非常棒的。如果有人批评他不够勤奋，看看他在这场比赛的表现，看看他是如何满场飞。”

“对于他所率领的攻击线，我真的非常满意。他也奔回自己场地的禁区协防，你可以看到他在冲刺。”

“他做了所有中锋该做的事，当然也协助防守，进球能力比很多人都强。”

这是罗纳尔多回归曼联后，代表球队出战八场比赛的第六个进球。

索斯加尔：球员为曼联奋战

除了肯定罗纳尔多的表现，索斯加尔也表扬了球队在落后逆境下所展现的奋战精神。

他说：“我认为我们踢得很好，对手在没有太多机会下取得了一个进球，然后又靠定位球攻入一球。不过我们的球员从来没有失去自信，他们没有放弃战斗。”

对于有人质疑红魔的球员是为主帅而赛，他呼吁给予球员更多的尊重。

索斯加尔说：“不要不尊重球员。他们为曼联而战，他们知道自己是这个世界最幸运的人。”

“今晚他们是世界上最幸运的，因为他们代表曼联比赛，这是成千上万个孩童的梦想。”