陈雨菲专心备战世锦赛 冲击个人全满贯

由于伤病原因，中国羽毛球“一姐”陈雨菲退出了正在进行的丹麦公开赛。在手握东京奥运会、苏迪曼杯、尤伯杯世界三大顶级羽毛球赛事冠军之后，她急需养精蓄锐满血复活，全力冲击12月世界锦标赛女单冠军宝座，冲击个人全满贯。

从2015年采访陈雨菲开始，见证了她如何从初出茅庐的青涩，到逐步蜕变为中国女单一姐的历程。这名韧劲极强的23岁杭州女孩，终于在今年迎来了职业生涯最高光的时刻，在短短三个多月里连续征战三个世界大赛，外加全运会，由于疫情使得这些大赛首次同年举行，她也以勇夺这四冠成为羽毛球史上第一人。