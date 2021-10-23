陈雨菲专心备战世锦赛 冲击个人全满贯 订户 来自 / 联合早报 文 / 王慧 发布 / 2021年10月23日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 由于伤病原因，中国羽毛球“一姐”陈雨菲退出了正在进行的丹麦公开赛。在手握东京奥运会、苏迪曼杯、尤伯杯世界三大顶级羽毛球赛事冠军之后，她急需养精蓄锐满血复活，全力冲击12月世界锦标赛女单冠军宝座，冲击个人全满贯。从2015年采访陈雨菲开始，见证了她如何从初出茅庐的青涩，到逐步蜕变为中国女单一姐的历程。这名韧劲极强的23岁杭州女孩，终于在今年迎来了职业生涯最高光的时刻，在短短三个多月里连续征战三个世界大赛，外加全运会，由于疫情使得这些大赛首次同年举行，她也以勇夺这四冠成为羽毛球史上第一人。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 羽毛球 东京奥运会 陈雨菲 庆祝成立75周年 NBA选出历来最佳75名球员 坎特发表涉及西藏言论 中国停播凯尔特人球赛