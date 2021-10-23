庆祝成立75周年 NBA选出历来最佳75名球员

这75名历来最佳球员，包括“飞人”迈克尔·乔丹和“皇帝”詹姆斯，当中有11名现役球员。这些球员加起来总共赢得了158个总冠军。

（洛杉矶综合电）美国职业篮球赛（NBA）今年庆祝成立75周年，选出了历来最佳的75名球员，包括“飞人”迈克尔·乔丹（Michael Jordan）和“皇帝”詹姆斯（James），当中有11名现役球员。这些球员加起来总共赢得了158个总冠军。

在这些球星当中，有11名现役球员受到了认可，他们分别是“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）、詹姆斯、卡梅罗·安东尼（Carmelo Anthony）、柯里（Curry）、安东尼·戴维斯（Anthony Daivs）、杜兰特（Durant）、哈登（Harden）、伦纳德（Leonard）、利拉德（Lillard）、克里斯·保罗（Chris Paul）和“韦少”韦斯特布鲁克（Westbrook）。

值得一提的是，在这75大球星当中，有13位来自洛杉矶湖人（LA Lakers），这一数据在全联盟傲视群雄。他们分别是：科比·布赖恩特（Kobe Bryant）、奥尼尔（O'Neal）、“魔术”约翰逊（Magic Johnson）、詹姆斯、安东尼、韦斯特布鲁克、戴维斯、贾巴尔（Jabbar）、麦肯（Mikan）、沃西（Worthy）、张伯伦（Chamberlain）、韦斯特（West）和贝勒（Baylor）。

与此同时，也有六位来自美国以外国家的国际球星入选，他们分别是来自希腊的安特托孔波、牙买加的尤因（Ewing）、加拿大的纳什（Nash）、德国的诺维茨基（Nowitzki）、尼日利亚的奥拉朱旺（Olajuwon）和圣克洛伊岛的邓肯（Duncan）。

然而，该名单公布后，却引发各路名嘴间的争议，尤其是利拉德的入选与德赖特·霍华德（Dwight Howard）落选让外界有些看不懂。利拉德实力毋庸置疑，但目前尚未取得拿得出手的荣誉。霍华德则曾八次入选全明星赛、获得五次篮板王和两次盖帽王、2020年NBA总冠军。美国记者肖恩·杨就表示：“利拉德力压霍华德，完全没有道理。”

NBA联盟上一次公布历史球星名单，是50周年的50大球星，这50人同样进入了本次的75大球星名单。

投票小组共由88人组成，包括五名现役球员和38名退役球员，以及球队教练、总经理、高管和一些媒体记者。不少投票小组球员也在这75人大名单内，包括柯里、安特托孔波、里克·巴里（Rick Barry）、朱利叶斯·欧文（Julius Erving）和皮蓬（Pippen）。