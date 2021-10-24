两主将场边冲突湖人前景堪忧

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本赛季欲重夺总冠军的洛杉矶湖人败给菲尼克斯太阳并不让人感到惊讶，令人大感意外的是两名主力戴维斯和霍华德竟然在场边发生冲突，差点大打出手，球队的前景令人担忧。

（洛杉矶综合电）本赛季欲重振旗鼓的洛杉矶湖人（LA Lakers）现在犹如一盘散沙，不仅在场上表现杂乱无章，两名主将安东尼·戴维斯（Anthony Davis）和霍华德（Howard）竟然还在场边发生冲突，差点大打出手，必须由其他队友分开，让在观众席上的该队球迷看得直摇头。

湖人昨天（新加坡时间）主场迎战上赛季西岸冠军菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）。在上半场结束前，戴维斯和霍华德在板凳席上发生口角，包括队长詹姆斯（James）在内的其他队友马上将两人分开，才避免了更激烈的冲突。

霍华德在下半场完全没有上阵，湖人最终以105比115败下阵来。

湖人是2019-20赛季总冠军，上赛季在季后赛首圈败给太阳，宣告卫冕失败。今年夏天，该队进行大换血，只保留了詹姆斯、戴维斯和霍顿·塔克（Horton-Tucker）三名球员，罗致了球星韦斯特布鲁克（Westbrook）和一批老将霍华德、龙多（Rondo）、安东尼（Anthony）和阿里扎（Ariza），希望能重新登上冠军宝座。

从季前赛到常规赛，湖人还未尝胜绩，遭遇了八连败。由于引进众多新球员，湖人现在还处于磨合期，输球并不让人感到意外。不过，球员竟然在球迷面前上演“铁公鸡”，球队前景令人担忧。

湖人主帅沃格尔（Vogel）在赛后记者会上试图淡化这次的冲突事件。他说：“霍华德和戴维斯在防守时出现了一些沟通问题，到了场下还在质问彼此。当时我们的表现很糟糕，球员在气头上时语气不好，这是经常发生的事。他们的行为证明了他们在乎球队的表现和成绩，我认为这比完全不在乎来得好。”

霍华德则说：“我们两人都渴望胜利，也对比赛充满热情。我们确实发生了口角，但这件事情已经过去。他是我的队友，是我的兄弟，我们之间不会有任何问题。”

太阳控卫克里斯·保罗（Chris Paul）此仗拿下23分和14次助攻，成为NBA史上第一位同时获得2万分和1万次助攻的球员。

湖人方面，詹姆斯和戴维斯分别进账25分和22分，但徒劳无功。

网队力挫76人

在昨天东岸两大劲旅的交锋中，布鲁克林网（Brooklyn Nets）靠球星杜兰特（Durant）神勇的表现，客场以114比109力挫费城76人（Philadelphia 76ers）。

杜兰特取得29分、15个篮板和12次助攻的“三双”数据，是网队获胜的最大功臣。此外，奥尔德里奇（Aldridge）和哈登（Harden）各得23分和20分，也为球队的胜利做出贡献。

76人全明星控卫西蒙斯（Simmons）因为要求被交易，仍没有归队。赛思·柯里（Seth Curry）和哈里斯（Harris）各为76人拿下23分，但于事无补。