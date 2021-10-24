阿什莉退出WTA年终总决赛 备战明年澳网公开赛

世界排名第一的澳大利亚网球名将阿什莉·巴蒂决定不参加本赛季的职业女子网球员协会（WTA）年终总决赛，选择留在国内专心备战明年1月的澳洲公开赛。

自上个月在美国公开赛第三圈意外失利后，25岁的阿什莉就再也没有参加过任何比赛。昨天，她宣布提早结束2021赛季。

今年依旧是阿什莉的丰收年，进账了五个单打锦标，包括赢得大满贯赛事温布登锦标赛桂冠，将个人大满贯数量增加至两个。由于冠状病毒疫情缘故，澳洲持续封锁边境，回国公民必须隔离两周，阿什莉今年都留在海外征战，身心疲惫，回国后不想再离开澳洲。