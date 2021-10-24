阿什莉退出WTA年终总决赛 备战明年澳网公开赛 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月24日 5:00 AM 澳洲女将阿什莉今年美网输球后，就再也没有参加任何比赛。（法新社） 字体大小: 小 中 大 世界排名第一的澳大利亚网球名将阿什莉·巴蒂决定不参加本赛季的职业女子网球员协会（WTA）年终总决赛，选择留在国内专心备战明年1月的澳洲公开赛。自上个月在美国公开赛第三圈意外失利后，25岁的阿什莉就再也没有参加过任何比赛。昨天，她宣布提早结束2021赛季。今年依旧是阿什莉的丰收年，进账了五个单打锦标，包括赢得大满贯赛事温布登锦标赛桂冠，将个人大满贯数量增加至两个。由于冠状病毒疫情缘故，澳洲持续封锁边境，回国公民必须隔离两周，阿什莉今年都留在海外征战，身心疲惫，回国后不想再离开澳洲。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 WTA 阿什莉 帕尔蒂打破进球荒 炮兵胜维拉高歌猛进 张帅与搭档进入WTA总决赛 成本赛季最亮眼中国金花