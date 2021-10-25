梅开二度助曼市大胜海鸥 福登球技全面瓜帅赞不绝口

新赛季至今，现年21岁的福登已为曼市出战五场比赛，攻进三个球，进球数在队内居首。他在赛后受访时表示，自己很喜欢现在这个前锋位置。

（路透电）英超第九轮，“蓝月亮”曼市（Man City）客战“海鸥”布赖顿（Brighton），小将福登（Foden）利用两次反击机会上演梅开二度，帮助球队4比1轻取主队。

现年21岁的福登此役贡献两射一传，出色表现也被评选为全场最佳球员。新赛季至今，福登为曼市出战五场比赛，攻进三个球，进球数在队内居首。算上上赛季在各项赛事中的进球数，福登已为曼市攻进20个球，这一数据同样是全队最高。

作为一名左脚球员，福登天生就有十足的创造力，不仅能踢边路位置，而且也能很好地充当起中场组织核心的角色，甚至是前锋。他在赛后受访时表示，自己很喜欢现在这个前锋位置。

他说：“我可以深入到对方后半场，拿球、接球、传球。这对我来说是一个新的角色，可以说，我很喜欢这个角色。”

曼市主帅瓜迪奥拉（Guardioloa）就形容，福登是一个可以踢不同位置的球员。瓜帅说：“他即可以踢左边锋，也可以踢右边锋，是一名很全面的球员。同时也可以踢锋线，因为他有进球能力，以及传球的精准度。在最近的比赛中，福登就出现了很多进球机会。但他还年轻，还会继续进步。”

本场比赛上半场，曼市占据了场上主动，京多安（Gundogan）帮助曼市率先打破僵局，福登随后送出双响。下半场风云突变，布赖顿接连发起猛攻，曼市门将埃德森（Ederson）扑球放倒姆威普，阿里斯特（Allister）罚进，帮助布赖顿扳回一城。终场前，替补上场的马赫雷斯（Mahrez）再建功，蓝月亮最终4比1取胜。

瓜帅说：“来到这里面对这支球队，面对这位教练，面对这座球场，并取得了胜利，我知道这意味着什么。这是一个很好的教训，在足球中必须要拥有控球权，当你没有球权的时候你就会遭殃。与布赖顿的这90分钟比赛并不容易。对阵另一个对手，当比分来到3比0的时候你可能就能知道结果，但对阵这支球队，比赛则远远还未结束。”

海鸥主帅波特（Potter）赛后则坦然接受比赛战果，他形容，曼市的实力本来就在他们之上，这样的比分没什么可以抱怨。

“我们在上半场遭受了一些挫折，但下半场球队的表现非常棒。输掉比赛固然令人失望，但我对比分没什么好抱怨，他们的实力就是在我们之上，但我们的表现值得骄傲。”