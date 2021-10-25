世锦赛200米铜牌得主 厄瓜多尔基尼奥内斯遭枪杀

（厄瓜多尔法新电）厄瓜多尔当局周六宣布，世界田径锦标赛200米铜牌得主亚历克斯·基尼奥内斯（Alex Quinonez）在当地港口城市瓜亚基尔被枪杀，年仅32岁。

据当地警方称，当地时间周五午夜，基尼奥内斯与另一人被发现身亡。

厄瓜多尔国家体育局在社交平台推特上宣布说：“我们以非常悲痛的心情宣布，我国运动员亚历克斯·基尼奥内斯被杀害。我们失去了一位伟大的运动员，他让我们有梦想，让我们感动……他是这个国家最伟大的短跑运动员。”

厄瓜多尔总统吉列尔莫·拉索也对基尼奥内斯的不幸罹难表示哀悼。他在推特上写道：“我们向他的家人表示最诚挚的慰问。愿他安息。那些杀害厄瓜多尔人的人不会逍遥法外。我们将会采取武力行动。”

在东京奥运会开赛前，基尼奥内斯因“违反行踪义务”而被停赛。厄瓜多尔奥委会表示，基尼奥内斯的离世“给我们留下了深刻的悲痛，他将永远留在我们心中”。

最近几个月，厄瓜多尔的暴力事件急剧上升。根据政府的数据，今年1月至10月，该国发生了近1900起凶杀案，而2020年全年约为1400起。

日前厄瓜多尔与毒品有关的暴力事件激增，厄瓜多尔总统拉索周一宣布该国进入紧急状态，并下令出动警察和军队在街上巡逻。