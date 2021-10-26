示威者场外挺欧文 网队再吃败仗 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月26日 5:00 AM 球星杜兰特（左）拿下38分，仍无法帮助网队在主场报捷。（今日美国） 字体大小: 小 中 大 一群反疫苗示威者聚集在网队主场巴克莱中心外，支持不愿接种冠病疫苗的球星欧文。网队一度关闭球馆大门，避免示威者冲入。在驱散示威者后，比赛照常举行，网队以95比111败给黄蜂。（纽约综合电）在布鲁克林网（Brooklyn Nets）昨天对阵夏洛特黄蜂（Charlotte Hornets）的美国职业篮球赛（NBA）前，一群反疫苗示威者聚集在网队主场巴克莱中心外，挥舞着旗帜和标语，高喊“拒绝疫苗强制令，与凯里（欧文）站在一起”的口号，要求让球星欧文（Irving）出赛。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 NBA 欧文 示威者 布鲁克林网 美国职业篮球赛 早说 逾147万美元 乔丹球鞋创拍卖纪录