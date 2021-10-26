示威者场外挺欧文 网队再吃败仗

一群反疫苗示威者聚集在网队主场巴克莱中心外，支持不愿接种冠病疫苗的球星欧文。网队一度关闭球馆大门，避免示威者冲入。在驱散示威者后，比赛照常举行，网队以95比111败给黄蜂。

（纽约综合电）在布鲁克林网（Brooklyn Nets）昨天对阵夏洛特黄蜂（Charlotte Hornets）的美国职业篮球赛（NBA）前，一群反疫苗示威者聚集在网队主场巴克莱中心外，挥舞着旗帜和标语，高喊“拒绝疫苗强制令，与凯里（欧文）站在一起”的口号，要求让球星欧文（Irving）出赛。